Quique Sánchez Flores, tercer entrenador del Sevilla esta temporada

Quique Sánchez Flores cuando dirigía al Getafe (EFE/Javier Zorrilla)

El Sevilla ha hecho oficial este lunes la contratación de Quique Sánchez Flores como nuevo entrenador, el tercero de esta temporada. El madrileño firma hasta 2025, una vez consumada la destitución de Diego Alonso tras perder contra el Getafe en Liga el sábado. Se trata del nuevo intento del conjunto hispalense por reflotar la nave, en un momento evidente de crisis que el uruguayo, tras la salida de José Luis Mendilibar, no pudo cerrar.

A día de hoy, los de Nervión acarician el descenso, marchando decimoséptimos en la tabla y empatados a puntos (13) con un Celta de Vigo que sí está en posiciones de peligro. Con dos victorias, siete empates y siete derrotas, la entidad busca salir a flote como sea tras un bajón de prestaciones con el que no se contaba meses después de haber levantado una nueva Europa League. Algo a lo que no se puede optar ya en el curso 23-24, tras quedar últimos de grupo en la primera fase de la Champions League y, por tanto, no acceder, con los terceros clasificados, a la segunda competición europea.

Sánchez Flores deberá adaptarse a esta situación tan compleja de forma vertiginosa: dirige su primer entrenamiento esta misma tarde, se presenta ante los medios por la noche y debuta en el banquillo en 24 horas, puesto que se visita al Granada en el Nuevo Los Cármenes el martes. A todo esto, el Sevilla no conoce la victoria desde el pasado 26 de septiembre (5-1 contra el Almería).

Rizando el rizo de la desesperación, los sevillistas son incapaces de ganar en su estadio, el Sánchez-Pizjuán, precisamente a partir de ese día. Son casi tres meses de empates, como mejor resultado, y derrotas, sin haber llegado a sumar de tres en tres durante el paso por la Champions. Mendilibar aguantó hasta el 8 de octubre, habiéndose ganado la continuidad tras salvar al equipo y darle el título europeo. Alonso, que había firmado por lo que queda de campaña, estuvo al frente entre el 10 de octubre y este 16 de diciembre, en una primera experiencia en el fútbol europeo que no ha acabado de cuajar.

Sánchez Flores en una imagen de archivo (AP Foto/Rui Vieira)

Sánchez Flores, un entrenador con sello Europa League

Tras concluir en abril una nueva etapa al frente del Getafe (66 partidos entre la 2021-2022 y 2022-2023), Sánchez Flores vuelve a LaLiga. La ha conocido bastante bien no sólo en su etapa como futbolista, sino también ya en la banda. El Getafe y el Valencia fueron sus primeros destinos antes de irse al Benfica y ganar la Copa de la Liga portuguesa en 2009. Después, haría historia con el Atlético de Madrid, ganando la Europa League y la Supercopa de Europa y quedando subcampeón en la Copa, casualmente con el Sevilla como verdugo.

Tras adentrarse en el fútbol árabe de la mano del Al-Ahli y el Al-Ain, vivió su segundo paso por el Getafe, entrenó en Inglaterra con el Watford y pasó por el Espanyol. Además, dirigió al Shanghai Shenhua en China, y posteriormente volvió al Watford. Lo mismo hizo, por tercera ocasión, en el caso del Getafe.

José Castro y Del Nido Jr. charlan en un entrenamiento (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El reto parece de todo menos sencillo en un Sevilla en el que el apartado institucional tampoco pasa por tiempos de bonanza. Se necesita mejorar de forma generalizada y se confía en que Quique Sánchez Flores, buen conocedor del campeonato español, resulte el salvavidas apropiado. Y, a poder ser, a la mayor celeridad posible.