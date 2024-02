Quién es quién en ‘Machos Alfa’, la comedia española que triunfa en Netflix: de Gorka Otxoa a Kira Miró

¿Su nuevo estado civil? Deconstruidos. La nueva temporada de Machos Alfa llega el 9 de febrero

Poco más de un año ha pasado desde que Netflix estrenase uno de sus últimos grandes éxitos de comedia en español, Machos alfa. La plataforma se rodeó de dos expertos de la comedia en nuestro país como los hermanos Alberto y Laura Caballero, coautores de series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, para construir una nueva serie que reprodujera las mismas carcajadas en el espectador pero adaptándose a un nuevo formato como es el de la televisión bajo demanda.

No obstante, solo con grandes guionistas no se hace una serie, y en el caso de Machos alfa no iba a ser diferente. La producción cuenta con varios rostros familiares del cine español que, combinados, hacen de ella una máquina perfecta de hacer reír. Rostros como el de Gorka Otxoa, Fele Martínez o Kira Miró son solo algunos de los que protagonizan la serie, que vuelve este viernes 9 de febrero con una segunda temporada cargada de novedades y alguna que otra cara nueva.

Gorka Otxoa como Santi

Para dar vida a uno de los cuatro cuarentones que componen Machos alfa está Gorka Otxoa, mítico actor del País Vasco y que entre el gran público es reconocido principalmente por Pagafantas, la película de Borja Cobeaga en la que daba vida a un joven con muchas ganas de ligar y poco miedo al ridículo. No obstante, desde que hiciera este filme en 2009 a Otxoa lo hemos podido ver en otras grandes producciones, desde series como Allí abajo o Un asunto privado a películas como Fe de etarras o Eres tú, también disponible en Netflix.

Fernando Gil como Pedro

Quizá algo menos conocido para el público aunque no por ello menos importante para la serie es Fernando Gil, quien interpreta a otro de los amigos que intentan deconstruirse, Pedro Aguilar. Gil ha estado de secundario en todo tipo de series míticas como Cuéntame cómo pasó, Los Serrano o La que se avecina, aunque quizá su participación más reconocida sea la de Hospital Central, en la interpretó a Ángel durante 31 episodios.

Fele Martínez como Luis

Todo un mítico del cine español como Fele Martínez también protagoniza Machos alfa. El actor de grandes títulos como Tesis, Abre los ojos o Los amantes del Círculo Polar encarna a Luis, un hombre que acude a terapia para tratar sus problemas de machismo e intentar arreglar su matrimonio. Aunque Fele Martínez es un rostro reconocido por el cine, también ha aparecido en otras grandes series recientes como La unidad, Estoy vivo, Pequeñas coincidencias o Reyes de la noche.

Raúl Tejón como Raúl

El cuarto hombre del grupo es Raúl Camacho, un hombre cuyo problema es con las relaciones abiertas, a pesar de que está siendo infiel a su pareja. Para encarnarle está Raúl Tejón, todo un mítico de series como Compañeros, Hospital Central, Yo soy Bea o más recientemente El continental y Caronte, además de películas como Salir pitando o Legionario.

María Hervás como Daniela

Para dar vida a la esposa de Pedro, Daniela, está María Hervás, quien interpreta a una mujer que se convierte en influencer después de que su marido pierda su trabajo. Hervás es otro rostro familiar de la televisión española pues ha estado en series como Los serrano o Gym Tony y participado en otras relacionadas con Machos alfa como La que se avecina.

Santi Millán como Patrick

Personaje recurrente en la primera temporada, Millán da vida al encargado de impartir el curso con el que los Machos Alfa pretenden reconducir su vida y sus respectivas relaciones personales. El actor es conocido principalmente por series como El chiringuito de Pepe o Siete vidas, aunque también tiene una larga carrera como humorista y presentador de televisión en programas como Got Talent.

Kira Miró como Luz

Por último, pero no menos importante, encontramos a la actriz canaria Kira Miró, quien da vida a la pareja de Raúl, a quien le propone llevar una relación abierta. Miró tiene una larga trayectoria en cine y televisión que va desde primeros papeles como Crimen Ferpecto de Álex de la Iglesia o Los abrazos rotos de Pedro Almodóvar a otras más recientes como Todos lo hacen o la serie Servir y proteger.