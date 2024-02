El líder del partido de Almería que quiso concurrir a las elecciones de Galicia y ahora está en huelga de hambre: “Nos presentaremos a las vascas”

Miembros de Izquierda por Almería. (IxA) IZQUIERDA POR ALMERÍA | Europa Press

Izquierda por Almería tenía decidido presentarse a las elecciones de Galicia, pero la Junta Electoral Provincial de Lugo tumbó su sueño. El partido andaluz, con Juan Andrés Ruiz López al frente, no podrá presentarse por Lugo, ya que su lista por la provincia lucense fue anulada por este órgano al no estar los miembros empadronados en territorio gallego.

Su líder ha iniciado una huelga de hambre al considerar que la exclusión de las gallegas supone “una violación” del artículo 23 de la Constitución. “Soy presidente del partido político Izquierda por Almería, el cual se ha denegado la proclamación a la candidatura de las elecciones autonómicas de Galicia del 18 de febrero, basándose en unas circunstancias del censo que no vienen en las leyes”, señaló Juan Andrés Ruiz en un escrito remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Juan Andrés Ruiz López no solo ha tratado de ponerse en contacto con Presidencia del Gobierno para defender su derecho a participar en elecciones de cualquier tipo dentro del Estado. En una conversación con Infobae España, el representante de la formación de izquierdas apela al precepto 23 de la Carta Magna: ”Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

Si bien, el órgano electoral revocó su petición porque ninguno de los miembros de la lista forman parte del censo electoral. Y es que, el antiguo militante de Izquierda Unida y Podemos no consiguió sumar a ningún lucense a su candidatura. “Aunque digamos que es Izquierda por Andalucía no quiere decir que seamos exclusivamente un partido para Almería”, apostilló en un vídeo de Youtube hace un mes.

El fundador de la formación pidió ayuda y colaboración para los residentes en Galicia. “Todos los que quieran ayudarnos y ponerse con nosotros en las listas”, esgrimió, aunque su propuesta no tuvo éxito. “Somos un partido pequeño, queremos darnos a conocer en toda España”, comenta Ruiz, que decidió presentarse por Lugo porque esta circunscripción y Ourense requieren menos candidatos (14 personas). “Y como no somos más de 18, dijimos: aquí mismo”.

Un recurso de amparo ante el Constitucional

Las trabas para concurrir a las elecciones del próximo 18 de febrero no impedirán que se presenten en otras elecciones: “Nos presentaremos a las vascas”, anuncia este almeriense. Izquierda por Andalucía se presentó a las últimas andaluzas, en junio de 2022, junto a Recortes Cero. También, concurrió a las municipales. Se quedó a las puertas de presentarse a las generales porque le faltaron 100 avales, “otra traba más”.

Precisamente, Ruiz critica que “no tiene sentido que para unas elecciones locales puedes presentarte donde quieras y en las autonómicas no. La ley no se ha modificado”. Por ello, ha iniciado una huelga de hambre: “Veo injusto lo que se ha hecho”, señala, aunque reconoce que esta vía “a lo mejor no se soluciona nada”.

La Junta Electoral Provincial acordó la no proclamación de la candidatura presentada por la formación política porque “sólo puede ser elegible quien tenga la vecindad administrativa en Galicia, cuestión que se acredita con la aportación de las certificaciones censales de los candidatos”, según el escrito al que ha tenido acceso Infobae España. Contra este acuerdo, Ruiz interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lugo.

Asimismo, Juan Andrés Ruiz López registró un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El líder del partido andaluz fía su destino a una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 2003 sobre una exclusión similar en unos comicios de Castilla y León. En el texto, el tribunal de garantías otorgó el amparo solicitado por la candidatura de Izquierda Unida en la circunscripción electoral provincial de Burgos en virtud del artículo 23.2 de la Constitución. Este precepto reconoce “el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.