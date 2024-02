Bukele carga contra un periodista español: “¿Por qué va a venir a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer?”

"Hicimos la quimioterapia y vamos a salir sanos, ya sin el cáncer de las pandillas", ha declarado Bukele, ganador de las elecciones con un 85% de los votos.

El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, ha amonestado verbalmente a un periodista español en su primer discurso tras su aplastante victoria en las elecciones presidenciales, en las que ha superado por una gran diferencia a sus rivales, tal y como pronosticaban los sondeos, consiguiendo su segundo mandato tras sortear la Constitución. Bukele se ha servido de una pregunta de este profesional para defender su gestión y subrayar que una amplísima mayoría de ciudadanos, como así ha sido, la ha respaldado en las urnas.

Bukele ha explicado que este periodista le preguntó por qué “quiere desmantelar la democracia”. “Le dije -ha explicado-, ¿pero de qué democracia estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. ‘Demos’ y ‘Kratos’. De ahí viene la palabra democracia. (...) Esto significa el poder del pueblo. Si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero eso no es democracia. Eso sería colonialismo, imperialismo, elitismo, plutocracia, pueden llamarlo como quieran”.

En este sentido, ha declarado que la democracia “es que los salvadoreños” escojan su gobierno. Así, ha apelado a periodistas, ONG y organismos internacionales, que han criticado durante su último mandato la violación de Derechos Humanos en su guerra contra las pandillas. “No les pedimos nada, no les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional. Lo único que pedimos es respeto”, ha afirmado durante el discurso desde el Palacio Nacional, tras aseverar que “El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo”.

“Sus amigos, no sus lacayos”

“Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos. Y no es simplemente porque tenemos ese derecho, que lo tenemos, sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron”, ha remarcado al rechazar las críticas internacionales.

Nayib Bukele habla desde el Palacio Nacional junto a su mujer, Gabriela Rodríguez. (EFE/Bienvenido Velasco) EFE

Bukele impuso en marzo de 2022 un estado de excepción que continúa desde entonces, sin que haya visos de que termine. El éxito de su estrategia de seguridad conlleva unos 74.000 detenidos, el desmantelamiento de las pandillas e índices de homicidios de los más bajos de América Latina a través de la suspensión de derechos fundamentales, como el de expresión y organización.

Bukele, de 42 años, se convierte así en el primer mandatario salvadoreño en ser reelecto de forma consecutiva desde la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó entre 1931 y 1944. Este domingo por la tarde, ahora reelecto presidente acudió a las urnas entre ovaciones de sus seguidores y una gran expectación mediática.

El mandatario no hizo declaraciones a los numerosos periodistas nacionales y extranjeros que se congregaron desde temprano en el lugar, donde también había una fuerte presencia de seguridad. Bukele llevaba dos meses sin aparecer en público, desde que la Asamblea Legislativa, controlada por su partido Nuevas Ideas (NI), le concedió una licencia de seis meses para que hiciera campaña política.

(Con información de Europa Press)