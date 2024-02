Paula Badosa pide calma tras el nuevo susto con su espalda: “No he recaído en la lesión, afortunadamente”

Paula Badosa celebra un punto en tercera ronda de Australia (REUTERS/Edgar Su) REUTERS

Paula Badosa no acaba de levantar cabeza últimamente. Tras pasarse medio 2023 sin poder competir debido a una fractura en una vértebra por estrés, su espalda volvió a ser motivo de preocupación esta semana. Jugó con aparente normalidad tanto en Adelaida (cayó a las primeras de cambio con Bernarda Pera: 3-6, 6-2, 6-3) como en el Abierto de Australia (alcanzó la tercera ronda, en la que la eliminó Amanda Anisimova: 7-5, 6-4). También en la primera ronda de Hua Hin (Tailandia). Pero no en octavos de final, y de ahí las dudas: tuvo que retirarse por problemas físicos, de nuevo, en la parte de su cuerpo que lleva meses atormentándola. Por suerte, parece que todo ha quedado en un susto para la tenista española.

“Una lesión en la parte baja de su espalda”, según la WTA, llevó a Badosa a no poder completar su segundo partido en tierras tailandesas. Cuando iba un set abajo contra la rusa Diana Shnaider (6-2) e intentaba reponerse en el segundo parcial (mandaba 3-4), no tuvo más remedio que abandonar. Al comprobar que tenía dificultades para sacar, llamó al fisio, quedando claro que la espalda le castigaba otra vez. Tomarse una pastilla para mitigar el dolor no resolvió la situación, así que no tuvo más remedio que tragar como pudo con la impotencia y comunicar que se despedía.

Tras la incertidumbre generada por esta baja forzosa, Badosa había guardado silencio acerca de su estado hasta este viernes. Ha sido ahora cuando ha utilizado la red social X para tranquilizar a los aficionados y asegurar que la dolencia no es de gravedad. “Buenas noticias dentro de todo, no he recaído en la lesión afortunadamente. Voy a trabajar con mi equipo ahora 24/7 para bajar la inflamación lo antes posible y poder competir pronto. Gracias por todos los mensajes. Seguimos luchando…”, ha escrito la catalana, acompañando esta suerte de comunicado con un selfie en el que trata de mostrarse animada.

Badosa en el Abierto de Australia (REUTERS/Edgar Su) REUTERS

Los objetivos de Badosa para 2024

“Vengo de estar mucho tiempo fuera del circuito, por lo que necesito jugar todos los partidos que sea posible, pasar mucho tiempo en cancha para ir recuperando automatismos y ritmo competitivo. Sé que tengo que ir poco a poco, arrancar despacio y con bajas expectativas. Mi ranking ha caído mucho, pero ha sido por una lesión, algo que no puedo controlar. Ahora mi gran objetivo es estar sana. Poder competir durante todo un año sin lesiones importantes sería clave y es lo que me permitiría luchar con garantías por volver a ser una de las mejores del mundo”, aseguró Badosa en GulfNews a finales de 2023.

Antes de disputar su primer choque de la temporada, en Adelaida, la exnúmero dos del mundo comentó: “Deseo volver cuanto antes a mi mejor nivel y luchar por conseguir el que es el gran sueño de mi carrera profesional, que no es otro que ganar un título de Grand Slam”. Su resultado más sobresaliente en un major son los cuartos de final de Roland Garros 2021. Una competición donde a buen seguro le gustaría hacerlo bien y en cuyas pistas se disputarán, además, los próximos Juegos Olímpicos. El Masters 1000 de Madrid será otra cita marcada en rojo en su calendario.

Badosa a punto de golpear la bola (EFE/EPA/Joel Carrett) EFE

En estos momentos, la jugadora de Begur ocupa el puesto 83 de la clasificación del circuito femenino. Está por ver cuál será el siguiente evento en el que se inscribirá.