Badosa: “Al tener a Alcaraz disimula un poco lo que tenemos detrás”

Paula Badosa cayó en segunda ronda ante la estadounidense Amanda Anisimova por 7-5 y 6-5 tras una hora y 28 minutos. La gerundense se despidió de Melbourne Park con buenas sensaciones después de estar apartada de la competición durante seis meses por una lesión por estrés en la espalda. La derrota de Badosa supone depositar todas las esperanzas españolas en Carlos Alcaraz, que disputará el próximo domingo su partido de tercera ronda. Es el único español que todavía sobrevive en el cuadro australiano.

En la rueda de prensa posterior al partido, la tenista analizó su experiencia en el Open, que valora de forma positiva, especialmente, después de tantos meses alejada de la competición. “Es muy positivo, sobre todo por cómo está mi lesión. Me estoy sintiendo bastante bien, aunque obviamente físicamente me falta aún llegar a mi mejor nivel. Es el camino. Dije el primer día que quería jugar partidos y es un encuentro que al final ella juega a dos tiros y dependía un poco de ella. Ha jugado muy bien, ha estado muy acertada en los momentos que le tocaba estarlo. En mi caso, me llevo dos buenas victorias, estoy jugando bien al tenis y físicamente en unas semanas voy a estar donde quiero estar”, reflexionaba la española.

Lo cierto es que la escasa presencia española tras la ausencia de Nadal y la eliminación de Davidovich, Carballés, Bautista, ... dejan un panorama desolador en cuanto a representación española. De esto es consciente Badosa, a quien le gustaría “saber la solución” con la intención de poder ayudar. “¿A qué lo achaco? No lo sé. Me gustaría saber la solución por a ver si podría ayudar a que salieran más jugadores. Creo que igual falta un trabajo bueno, de base, de la federación o algo así. Eso también ayudaría, porque ves a grandes federaciones como la francesa, la italiana, la británica, la australiana, la americana… que van sacando jugadores. Pero veo que en España ese trabajo se podría hacer mejor”.

“Lo de Carlos y Rafa sí que tapa un poco todo”

Badosa cree que “por atrás faltan jugadores”. “Es algo que me pone bastante triste, porque creo que el tenis español siempre ha tenido muchísima gente, muchísimos jugadores. Yo me he inspirado con Rafa (Nadal), con David Ferrer, con Verdasco, con Garbiñe (Muguruza), con Carla (Suárez). Y ahora, tenemos un fuera de serie que es Carlos Alcaraz, Davidovich, que tiene muchísimo potencial y es un jugador muy bueno, capaz de todo. Pero luego, en la parte femenina, está costando un poco más. Me gustaría saber la solución para ver si puedo ayudar a que salieran más jugadores. Creo que igual falta un trabajo bueno de base de la federación o algo así. Eso también ayudaría porque ves a grandes federaciones como la francesa, la italiana, la británica, la australiana o la americana, donde van saliendo jugadores, pero creo que en España ese trabajo se podría hacer mejor”, confiesa.

Algo que quiso poner en relevancia la española es lo que está ocurriendo en los últimos meses, y que más se está notando en el campeonato australiano, y es la caída de tenistas que están en el Top-10. “Lo de Carlos y Rafa sí que tapa un poco todo, pero también lo tapaba todo el Big Three. Siempre decían que el deporte masculino es mucho más regular, pero ahora vemos como caen en primera o segunda ronda tenistas del Top 10 del lado masculino. Por suerte, al tener a Alcaraz, es como con Rafa, disimula un poco todo lo que tenemos detrás, que tampoco hay tanto jugador español ahora mismo”, zanja la española.