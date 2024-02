Un extenista italiano compara el nivel mental de Alcaraz y Sinner: “Mentalmente Jannik está a años luz”

Sinner y Alcaraz (AP Foto/Andy Wong). AP

Jannik Sinner ha ido labrándose su carrera poco a poco. A finales de 2023 consiguió importantes triunfos que avisaban del potencial que tenía el tenista. Coronó en el Masters 1.000 de Canadá y en la Copa Davis. En las ATP Finals, venció a Novak Djokovic en la fase de grupos, aunque no pudo con él en la final. Sin duda se consagró como uno de los tenistas con más victorias desde finales del año pasado y principios de este, con un total de 70. En el Open de Australia derrotó en las semifinales a Novak, y en al final, se hizo con la remontada de dos sets a Daniil Medvedev para anotarse el primer Grand Slam de su carrera.

El éxito de Sinner en Australia suponía el primero de su carrera, pero también el primero para su país, que ningún tenista había conseguido coronar en Melbourne. Tampoco habían ganado ningún Grand Slam masculino desde que lo hizo Adriano Panatta en 1976. Así, si hace unos días se pronunciaba su predecesor para hablar sobre la gesta de Sinner; esta vez ha sido Paolo Bertolucci, extenista italiano que consiguió seis títulos ATP y defender la 12ª posición del ranking ATP en 1973, el que ha dedicado unas palabras para el joven de 22 años. Lo ha hecho en una columna de opinión para el portal Fanpage. En ella, ha resaltado las mayores cualidades de Sinner, lo ha comparado con Alcaraz y ha analizado el partido de la final australiana.

“Para Jannik ya supone un gran éxito instalarse en su primera final de Grand Slam. Con 22 años es evidente que está en el camino correcto, pero tiene que seguir recorriéndolo, aprendiendo de cada experiencia para mejorar de cara al futuro. Es obvio que un chico de su edad no puede vivir estas cosas como uno de 28 años”, asegura Bertolucci, quien establece tres claves en su éxito: poco tenis que se juega en Italia, poco tiempo en redes sociales y el gran equipo que lo acompaña. “Hay algunas claves para entender su éxito, uno de ellos es que pasa poco tiempo en las redes sociales, es un paso adelante. En segundo lugar, el tenis se juega mucho en el extranjero y poco en Italia, esto es una gran ventaja para él. El eco le llega igual, pero más amortiguado, sobre todo cuando tienes detrás de ti un gran equipo y una familia muy seria, concreta y sin grillos en la cabeza. Así estará más tranquilo”, aseguró.

Te puede interesar: Sinner invita a Alcaraz a ser los líderes de la nueva generación del tenis: “Es necesario para el deporte”

El tenista italiano Jannik Sinner junto al español Carlos Alcaraz (Geoff Burke-USA TODAY Sports) USA TODAY Sports via Reuters Con

Más allá de estas tres claves del éxito que aborda el extenista, Paolo ha comparado el nivel mental entre los que ahora son los dos jóvenes más prometedores del circuito ATP: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. “Alcaraz es una locura a nivel técnico, incluso físicamente, pero mentalmente está a años luz de Sinner. Busca algo más que el punto, muchas veces parece que se divierte e involucra al público porque tiene un tenis de película. No se conforma con hacer el punto, él quiere hacerlo mientras efectúa una doble voltereta con salto mortal. Son cosas espectaculares, momentos que te vuelven loco, pero que a veces te hacen perder partidos. Hay momentos donde puedes dejarte llevar, pero con 3-3 en el tercer set hay que ser concreto, ahí ha fallado últimamente. Es dos años más joven que Sinner, si consigue canalizarlo será un jugador espléndido para admirar mucho tiempo. De lo contrario, será alguien talentoso, con picos muy altos y caídas repentinas”, reflexionó el italiano.

¿Miedo a la derrota?

Bertolucci lo tiene claro: “Él es consciente de que tarde o temprano perderá y alguien dirá que fue flor de un día, pero siendo flor de un día no se ganan Grand Slams. A mí nunca me ha pasado, tal vez quienes lo dicen les sucedió varias veces, pero en el deporte se gana y se pierde. Aunque hubiera perdido la semifinal o la final, todos sabemos que está destinado a tener una gran carrera. Tiene una década por delante para ser uno de los mejores del mundo, espero que se convierta en número uno, aunque si se ubica en el número dos no significará que no tenga oportunidad de serlo. Lo que es seguro es que hará todo lo posible para llegar al máximo”.

La autocrítica más dura de Alcaraz tras caer contra Medvedev en el US Open: “No soy lo suficientemente maduro”

Así, el italiano analiza la final, que Sinner comenzó con dos sets por debajo, para finalmente conseguir la remontada y levantar el trofeo. Un momento significativo fue el grito de Sinner en el tercer set cuando iban 4-4: “Fue un momento de bajón, hay situaciones en un partido donde no puedes hacer ciertas cosas. Son momentos donde mentalmente no te sientes fuerte, percibes dolores, cansancio y confusión. Pero cuando reacciones, todas estas sensaciones se atenúan. Esto suele explotar en el quinto set, todo el mundo piensa que en ese lugar lo más importante es el físico, pero cuando dos jugadores llegan al quinto set y ves los kilómetros que han recorrido, posiblemente solo haya unos 50-70 metros de diferencia. Eso no es nada, los partidos en ese momento se ganan con la cabeza, ahí se demuestra quién es el más fuerte”