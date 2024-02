Un campeón de Roland Garros desvela la cualidad que comparten Sinner y Nadal: “Me recuerda a él”

Jannik Sinner posa con el trofeo de campeón del Abierto de Australia, el lunes 29 de enero de 2024, en Melbourne. (AP Foto/Andy Wong) AP

La Rod Laver presenció una resurrección. Y con ella, un aterrizaje definitivo en las alturas, donde Carlos Alcaraz encuentra un nuevo socio: Jannik Sinner, el chico que hizo sucumbir a Djokovic en su jardín de las antípodas y que completó una remontada descomunal para superar a Medvedev. Sólo ocho veces se ha levantado un 0-2 en la final de un Grand Slam en la Era Open. La última vez logrado, también en Australia como escenario, Nadal fue el artífice y el ruso el damnificado. Sinner se convierte en el primer nuevo campeón del torneo en diez años, desde que Wawrinka se proclamase ganador en 2014 y en el quinto italiano en ganar un Grand Slam, el primero desde Adriano Panatta en 1976.

Precisamente, ha sido su predecesor quien ha tomado la palabra tras la gesta. “Fue una victoria más difícil de lo esperado, quizá por eso es más hermosa. Al principio se le veía preocupado, notando la presión, no tenía su cara habitual. Medvedev jugó muy bien, se puso 2-0 arriba y los márgenes se pusieron muy estrechos. Pero yo siempre estuve convencido de que tendría alguna oportunidad de volver, hasta que se convirtió en realidad. El ruso comenzó a pelear con el tiempo, venía de muchos minutos en pista, se entendió que estaba cansado y dejó de ser tan agresivo. A partir de ahí, Sinner empezó a volar alto, pero puede ganar más Grand Slams y luchar por ser Nº1. Esta fue una gran prueba para él y la superó con éxito”, comienza.

Comparación con Nadal

Que el último en remontar dos sets abajo en Australia fuera Nadal invitaba a la comparación y la opinión de Panatta confirmó la asistencia. “Ahora sirve como los mejores sacadores del circuito, tiene respuestas para todo, hasta para Djokovic. Es un tenista completo con una mentalidad que le permite no temer a nadie, es muy frío, no tiembla ante nada. Sinner me recuerda a Nadal desde el punto de vista de la cabeza, nunca pierde el foco, ni en un 15-15, él lucha desde la primera bola hasta la última. Lo mejor de todo es que todavía tiene margen de mejora”, asegura.

“Su éxito en Australia ha llegado porque se lo ha trabajado, ayudado por un grupo de entrenadores experimentados que le empujaron hacia sus metas. Es el inicio de la aventura de Sinner hacia las cotas más altas, una hazaña especial, un camino que emprendió hace un par de temporadas siendo muy joven, apostando por un camino que le llevara a ser el mejor. Él fue el primero que asumió la responsabilidad de sus propias ideas, luego eligió a sus entrenadores, sabiendo en todo momento lo que quería”.

¿Cómo queda el ranking después del Open de Australia?

El italiano sumó 1.820 puntos de los 2.000 destinados al vencedor, pues ya venía defendiendo 180 de la edición pasada. Esta monta de puntos no presenta ninguna alteración en el ranking, y seguirá apareciendo como número cuatro, al menos, durante una semana más. Aunque sí es un claro aviso de que va a luchar por el primer puesto.

Novak seguirá al frente con 1.200 puntos menos, mientras que Carlitos, que solo podía sumar tras la ausencia del año pasado por lesión, sumó 400 puntos. Así, el serbio seguirá al frente como mínimo hasta el 3 de marzo, cumpliendo las 414 semanas. Mantiene el récord por delante de las 36 semanas de Alcaraz, y las 22 de Medvedev, que perdió la oportunidad de volver a estar al frente este domingo. Si la distancia de Djokovic sobre Sinner era de 4.565 puntos, ahora se ha reducido a 1.545; la de Alcaraz ha descendido a 800 puntos, y la de Medvedev 1.090. Alcaraz tiene detrás al ruso, a 490 puntos, y Sinner, a 945.