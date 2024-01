Sinner toma de ejemplo a Nadal y se proclama campeón del Open de Australia

El tenista italiano, Jannik Sinner (REUTERS/Issei Kato)

Era la primera vez que ocurría desde hacía más de una década que los dos finalistas del Open de Australia no poseían ninguna corona australiana en su palmarés. De hecho, Daniil Medvedev solo cuenta con un Grand Slam, el US Open de 2021. Para Jannik Sinner era su debut en una final de tal magnitud. Sin embargo, ambos son los dos tenistas con más victorias entre 2023 e inicios de 2024 (72 del ruso y 70 del italiano). Sinner batió a Medvedev en un partido maratoniano y después de una increíble remontada (3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-4). Se convierte en el quinto italiano en ganar un Grand Slam, el primero desde Adriano Pannatta en 1976.

Medvedev mostraba más seguridad en pista, como si de un tenista veterano se tratase. Lo cierto es que el ruso ya sabe de buena mano lo que es afrontar la final de un Grand Slam (esta era su sexta), y también estar en la final del Open de Australia (esta era su tercera). Y es que si de saber se trata, Daniil conocía de buena tinta hasta lo que es saborear la victoria, pues en la final de 2022 frente a Rafa Nadal acarició la corona con dos sets a su favor, pero la fuerza mental de Rafa Nadal se materializó en esa remontada que dejó a Medvedev sin su segundo Grand Slam. Sinner ha seguido los mismos pasos del español, y en una remontada épica volvió a dejar la miel en los labios de Medvedev.

Il cielo è azzurro sopra Melbourne 🇮🇹🏆



Jannik Sinner vince gli Australian Open 2024 💙#AusOpen #Sinner #EurosportTENNIS pic.twitter.com/tVuOJUUuw0 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 28, 2024

La falta de rodaje la demostró Sinner al inicio del partido. Hasta la final, solo había encarado 28 bolas de break en todo el torneo, habiendo perdido únicamente dos de ellas (ante Djokovic -en semifinales- ni siquiera tuvo bola de rotura en contra). En la cita de hoy, a la primera de cambio cedió el saque ante el ruso, que rápidamente afianzó con su servicio para colocarse 1-3. Durante todo el primer set lo intento el italiano, pero sus esfuerzos eran insuficientes para un Daniil que estaba acertado en todo. Solo necesitó dos bolas de break el ruso para sentenciar el set al resto por 6-3.

Te puede interesar: Rohan Bopanna, el número uno más veterano del tenis: campeón en los dobles de Australia con 43 años

El segundo set pareció ser un paralelismo del primero. El ruso no mostraba problemas, ni en saque ni al resto. No tardó en llegar la oportunidad de romperle el saque al italiano, que no conseguía dar con la tecla del partido. Suponía la décima para el ruso y la consiguió sin complicación. Con 1-4 en el luminoso, Medvedev anotaba un break, dejando el set dependiendo de su servicio, pero ahí estaba Sinner, que cada vez se encontraba más cómodo, para devolverle la rotura. Esfuerzo que sirvió de poco porque Medvedev terminó anotándose el set de nuevo por 6-3.

Sinner creía que, el tercer set, era demasiado pronto para ondear la bandera blanca. Comenzó sirviendo el italiano. Con 4-4 se dirigía a su banquillo y decía: “Estoy muerto”. Pero con 5-4 en el marcador, dio la vuelta al partido para tener una bola de set a su favor. Al resto, el italiano daba un paso al frente y se anotaba el tercero. Suponía un punto de inflexión en el partido, parecía que Sinner despertaba. Desde ese momento, comenzó a trazar el mismo camino que realizó Nadal en la final de hace dos ediciones. El cuarto set fue un reflejo del tercero. Lo calcó a la perfección y una vez más, al resto, se anotó el set.

Ahora sí, logrando remontar hasta empatar, ya solo podía quedar uno. No había margen de error. Más de tres horas y media de partido y el italiano tenía la primera oportunidad de acercarse la victoria. Con 3-2 a su favor, tenía tres bolas de break para romper el saque del ruso, pero solo necesitó dos. Sinner no perdía, y afianzó esa ventaja con su servicio. Y sin dejar mucha más opciones al ruso, sentenció el partido con su saque.

¡¡¡𝐃𝐄 𝐒𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑, 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀!!!



🏆 El italiano firma una remontada antológica ante Medvedev y conquista su primer Grand Slam en Australia.



3️⃣ 3️⃣ 6️⃣ 6️⃣ 6️⃣

6️⃣ 6️⃣ 4️⃣ 4️⃣ 3️⃣



📺 Lo has visto en @Eurosport_ES y APP.#AusOpen | #AusOpenEurosport pic.twitter.com/1NZgZ44o1q — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 28, 2024

El italiano de 22 años no podía tener mejor estreno en su primera final de Grand Slam. Resurgiendo de dos primeros sets en los que el ruso lo superó, para anotarse la primera corona de su carrera. Eliminó a Kachanov, Rublev y Djokovic para colarse en la final. Batió a Medvedev en un partido que pasará a la historia. Jannik Sinner dará que hablar este 2024.