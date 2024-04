Nebulossa responde a la crítica más repetida sobre su actuación en el Benidorm Fest 2024: “No es solo una canción para mujeres”

Nebulossa, en la primera semifinal del 'Benidorm Fest'. (RTVE)

Nebulossa ha sido una de las revelaciones del Benidorm Fest 2024. El dúo formado por María Bas y Mark Dasousa está cosechando un gran éxito con su tema, ZORRA, un himno de empoderamiento que ha conseguido la puntuación más alta en la primera semifinal del certamen. Sin embargo, su actuación ha tenido un aspecto que ha sido muy comentado en redes y que el grupo ha tenido que explicar tras su paso a la final.

Y es que, tras ganarse el aplauso unánime con un videoclip protagonizado por mujeres y con un homenaje a Manuela Trasobares, Nebulossa sorprendía al llegar a la gala en directo con una puesta en escena totalmente distinta a lo esperado. La vocalista cantó acompañada por dos bailarines que, en un momento dado de la actuación, hicieron un dress reveal para finalizar el show con un sugerente corpiño.

Pese a que el número contó con el respaldo del jurado profesional —que le otorgó la máxima puntuación—, así como del jurado demoscópico y del televoto, algunos espectadores han mostrado su descontento tras comprobar que una canción de empoderamiento femenino se ha llevado al escenario con dos hombres acompañando a la cantante.

Tras las críticas recibidas, los participantes del festival explicaron esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la primera semifinal, en la que estuvo Infobae España. “El sentirse zorra, obviamente, está relacionado con la mujer, pero te voy a poner un ejemplo de por qué me siento zorra yo también, aunque no sea mujer”, comenzaba exponiendo Dasousa.

“Llevo muchos años luchando en la música y no ha sido fácil. Me preguntaban: ‘¿A qué te dedicas?’. Yo decía que a la música, y me volvían a preguntar: ‘Ya, pero, ¿a qué te dedicas?’”, añadió. “Me hacía sentirme mal. Me sentía marginado, como que no entraba en ese molde que ha dicho Mery [Bas]”. Y concluía: “No es solo una canción para mujeres. Lo es porque la palabra ‘zorra’ así lo dice, pero es, en general, para quien se sienta apartado, para todo aquel que no se siente libre de ser uno o una misma”.

Pese a la controversia de su propuesta escénica, Nebulossa logró la máxima puntuación de la noche tras obtener 84 puntos del jurado, 35 del demoscópico y 30 del televoto, sumando un total de 149 puntos. Angy, Sofía Coll y Miss Caffeina fueron los otros tres participantes que lograron un pase para la final del próximo sábado 3 de febrero.