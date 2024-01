Quevedo confirma en directo que deja la música (al menos este año): “2024, desaparecer”

Fotografía de archivo del artista Quevedo. EFE/ Javier Cebollada

Ya cayó la noche para Quevedo. Al menos, para todo lo que será 2024, tal y como ha confirmado el propio cantante a través de sus redes sociales. Con apenas 22 años, el artista grancanario de origen madrileño dice adiós después de convertirse en uno de los grandes fenómenos de la música española de los últimos años, a la altura de otros como C. Tangana o Rosalía. Quevedo comenzó su carrera hace tan solo un par de años, en 2020, y casi cuatro años después de haber alcanzado el trono de la música urbana en nuestro país, el rey ha decidido tomarse un período de descanso. La pregunta es, ¿Se trata de una retirada definitiva o solo temporal?

“Sé que todos se están preguntando lo típico de la frase de 2024 y todo eso, pero bueno, tenía que hacer lo que tenía que hacer y me tocan unas vacaciones”, arrancaba el artista durante un directo en su perfil de Instagram. “Desde que salió Cayó la noche no he parado. Igual volveré pronto y quizás con un álbum, ¿quién sabe? Los artistas, si queremos hacer algo que tenga un sentido, hace falta tiempo”, proseguía el cantante, quien terminó el 2023 siendo el artistas hispanohablante más escuchado en todo el mundo junto a Bad Bunny, y liderando casi cualquier Spotify Wrapped de la comunidad latinoamericana y española.

Te puede interesar: Quevedo, el fenómeno musical busca su primer Grammy

Quevedo tiene razón cuando dice que no ha parado desde que salió Cayó la noche. El tema se convirtió en un auténtico éxito de la noche a la mañana, liderando automáticamente Spotify y otras listas musicales, sonando en la radio y en todas las discotecas de nuestro país o para cerrar cualquier fiesta de pueblo y ciudad. Desde entonces, Quevedo pasó a ser considerado una de las figuras más influyentes dentro de la música urbana hispanoablante, algo que confirmaría un tiempo después al juntarse con el productor musical Bizarrap en una sesión, la 52, que batió récords de escuchas y visualizaciones en YouTube.

Ahora qué

“2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer”, no es una frase del Nuevo Testamento, sino de una de las canciones más famosas de Quevedo, Ahora qué, que se encuentra dentro de su único álbum, Donde quiero estar, y que fue publicado a principios de 2023. Basta con prestar antención a la letra para darse cuenta de que de alguna forma contenía un enigmático mensaje en cuanto a su futuro en el mundo de la música. Ahora ese verso ha cobrado más fuerza que nunca, justo un año después de la publicación de Ahora qué y con el cantante anunciando su retirada. “No soy una máquina, necesitaré hacerlo (tomarse unas vacaciones) para poder sacar un álbum”, explicaba el grancanario.

Extracto de la letra de 'Ahora qué', de Quevedo

Sea como fuere, Quevedo lo deja por todo lo alto y dejando la puerta abierta a un más que posible regreso, pero advirtiendo a sus fans que no esperen nada por su parte. De hecho, también ha confesado que se va a tomar un tiempo alejado de las redes sociales, para que su desconexión sea total, si bien también admitió que dará una última gran sorpresa antes de despedirse. ¿Una última canción, quizá?