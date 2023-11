Quevedo, el fenómeno musical busca su primer Grammy

Fotografía de archivo del artista Quevedo. EFE/ Javier Cebollada

Pocos conocen a Pedro Domínguez, pero todos saben quién es Quevedo. Sucede que el artista español escogió su segundo apellido, aquel que comparte con el autor de La vida del Buscón, como su nombre artístico y ese es el que utilizan sus fans alrededor del mundo para referirse a él y a su distintivo estilo propio que lo ha situado en el radar de la industria musical tanto a nivel internacional. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 21 de diciembre de 2001, Quevedo ha encontrado en el género urbano y el trap su principal medio de expresión artística, conectando con una generación de oyentes que vibra al ritmo de sus letras y melodías.

Desarrollando una habilidad para fusionar ritmos, Quevedo ha colaborado con diversos artistas, consolidando así su posición en el mundo de la música urbana contemporánea. Una de sus colaboraciones más notables, la que le ha valido dos nominaciones a los Latin Grammys 2023 que se celebrarán este jueves en Sevilla, es la que realizó con el reconocido productor y DJ argentino Bizarrap, en la que ambos unieron fuerzas para crear la Bzrp Music Sessions #52.

Este tema, lanzado en 2022, catapultó a Quevedo a una popularidad mundial, destacando su talento y versatilidad en el fluir sobre bases rítmicas que mezclan géneros y tendencias. Quédate... puede hacerles ganar a sus creadores el premio más importante de la industria tanto a ‘Mejor Fusión/Interpretación Urbana’ como a ‘Mejor Canción Urbana’.

Otras colaboraciones

A partir del éxito suscitado por la sesión 52 a Quevedo se le abrió un amplio abanico de importantes colaboraciones. Entre ellas destaca Real G, trabajo creado junto a Bad Gyal, una pieza musical que permite apreciar la confluencia de sus estilos únicos, enriqueciendo aún más el repertorio del canario. En esta canción, Bad Gyal, conocida por su actitud desenfadada y su sólido impacto en la escena urbana, aporta un toque distintivo que, en conjunto con la habilidad lírica y melódica de Quevedo, da lugar a un tema resonante y lleno de energía.

A principios de este año Karol G y Quevedo conquistaron el ámbito musical con su colaboración titulada Pero Tú, un sencillo que demuestra la versatilidad y el característico estilo de ambos en el género urbano. La canción aborda las complejidades de un romance difícil pero emocionante y se caracteriza por su letra contagiosa y un ritmo que anima a los oyentes a bailar.

Sin embargo, una de los trabajos conjuntos con más significado para Quevedo es Playa del Inglés, tema compuesto junto a uno de sus artistas favoritos: Myke Towers. El puertorriqueño, conocido por su versatilidad y habilidad para conectar con audiencias internacionales, complementa la creatividad musical de Quevedo con sus propias líneas y ritmo distintivo. La canción resalta por su sonoridad y por la mezcla de estilos que caracteriza tanto a Towers como al español, convirtiéndolo en un tema atractivo para los seguidores de ambos artistas y para el público del género urbano en general.

Quevedo también ha sido uno de los invitados del nuevo disco de Duki, uno de los grandes exponentes actuales de la escena de la música urbana, Antes de Ameri. Allí, el español y el argentino han dejado su huella en don’t liE, cuyo videoclip se filmó en Madrid, más precisamente en las emblemáticas Torres Blancas de la capital española. don’t liE aborda las complejas temáticas que envuelven la fama y el éxito, así como la búsqueda de un amor sincero y aceptación. A través de esta canción, ambos artistas reflejan sus vivencias personales, expresando su deseo por conexiones genuinas que van más allá del reconocimiento y las posesiones.

La colaboración más reciente del canario ha sido en un tema de Anuel AA, en el que también participa el colombiano Maluma. Esta nueva colaboración sigue posicionando a Quevedo como una de las figuras clave en la música urbana actual, capaz de mantener su relevancia en la industria con lanzamientos constantes y colaboraciones estratégicas.

Quevedo no solo ha sabido elegir a sus colaboradores con criterio, sino que sus alianzas narran una historia de crecimiento artístico, una que no cesa de expandirse. Este músico canario demuestra ser no solo una promesa sino una realidad en continua evolución en el panorama musical, y sus colaboraciones no solo muestran su habilidad sino que también se convierten en testimonio de su inquietud por explorar y reinventarse junto a otros artistas. Este jueves buscará en Sevilla consolidar su éxito al levantar una estatuilla.