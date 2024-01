Así es el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2024 que ha despertado la polémica en redes sociales

El autor, Salustiano, posa junto al cartel anunciador de la Semana Santa de Sevilla 2024 y a las autoridades presentes en el acto (AYUNTAMIENTO DE SEVILLA)

Una imagen de Cristo coronado con tres espigas, con el torso desnudo, cubierto por un paño y con un fondo rojo, protagoniza el cartel oficial de la Semana Santa sevillana de 2024. Este sábado se ha presentado en la capital de la ciudad el cartel oficial de esta festividad, una obra del pintor Salustiano García. Sin embargo, la obra promocional no ha sido gusto de todos los públicos y ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

El cartel es un óleo sobre lienzo de estilo realista que utiliza los colores rojo, negro y blanco, además de la luz. Obra del pintor sevillano Salustiano García, la obra ha sido presentada este sábado en el Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla. Según el pintor, el cartel refleja “la parte luminosa de la Semana Santa” y la figura de Cristo está inspirado en su hijo Horacio, de 18 años, que ha ejercido de modelo para ejecutar esta obra.

“Mi Cristo luce joven y bello. Joven, como metáfora de pureza: así se ha mostrado a la Virgen María en la historia del arte, casi como una adolescente. Y bello porque, me remito a Platón, belleza y bondad son la misma cosa”, ha explicado en la presentación.

Pese a la inspiración y el resultado de la obra, tras conocerse el cartel promocional para la Semana Santa que se celebrará entre el 24 al 31 de marzo en Sevilla, se han hecho virales muchas de las opiniones de los usuarios.

Diversidad de opiniones en redes sociales

En el interior del cartel, y como ha informado el Consejo de Hermandades y Cofradías, hay dos elementos muy característicos de la Semana Santa sevillana: el paño del Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro y las potencias del Cristo del Amor.

“Atención, pregunta. ¿Qué pensáis del cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024?. Empiezo yo, totalmente inapropiado...”. Mensajes como este han expuesto en redes sociales la diversidad de opiniones que ha despertado el cartel. Mientras que usuarios lo tachan de ser “totalmente inapropiado”, otros han compartido que “los rancios, los homófobos y los casposos, han salido en trompa a criticarlo”.

En X (antes llamada Twitter) otros usuarios también han aprovechado para compartir montajes, como este con la cara del actor Jared Leto.

En la presentación que ha tenido lugar hoy, el pintor Salustiano García, nacido en Villaverde del Río, Sevilla, en 1965, ha explicado que el origen de la obra está inspirado en la muerte de su hermano y tiene como modelo a su hijo Horacio de 18 años.

“Tenía doce años cuando mi hermano murió. Mi madre me pidió que entrara en la habitación donde reposaba su cuerpo para despedirme de él. Yo estaba aterrado, pero cuando vi su cara y el gesto sereno de sus manos cruzadas sobre su pecho, me quedé estremecido. ¡Cómo un cuerpo yacente podía contener tanta belleza!”. Esta particular evocación de Cristo Resucitado, de alguna manera, “me serviría para confirmar la resurrección de la memoria de mi hermano”, ha explicado.

En la presentación y en la nota de prensa difundida, el autor ha explicado que su hijo Horacio ha ejercido de modelo. “Mi Cristo luce joven y bello. Joven, como metáfora de pureza: así se ha mostrado a la Virgen María en la historia del arte, casi como una adolescente. Y bello porque, me remito a Platón, belleza y bondad son la misma cosa”.