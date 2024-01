El director de cine Carlos Vermut, acusado por tres mujeres de violencia sexual

El director de cine Carlos Vermut. (Juan Barbosa/Europa Press)

Tres mujeres acusan al director de cine Carlos Vermut de violencia sexual. Se trata de una estudiante de cine, una empleada de una de sus producciones y una trabajadora del sector cultural, que aseguran al diario El País que Vermut se sirvió de su posición para someterlas a relaciones violentas que en ningún momento consintieron. Los hechos, relata la información elaborada por los periodistas Gregorio Belinchón, Ana Marcos y Elena Reina, transcurrieron entre mayo de 2014 y febrero de 2022. Contados por sus protagonistas, figuran con detalle en las páginas del citado periódico.

Una de estas mujeres cuenta que el acusado la inmovilizó, estranguló y forzó a tener sexo mientras ella se negaba tanto verbal como físicamente, mediante patadas, tratando de quitárselo de encima. Otra de ellas dice que Vermut se lanzó sobre ella para besarla y tocarle los pechos y que él acabó arrancándole el sujetador, de nuevo habiendo escuchado una negativa explícita. La tercera de ellas, que trabajaba para él, atestigua haber sido encerrada en su casa después de un tiempo recibiendo un trato “denigrante, tanto verbal como físico”, así como una violencia inusitada y no consentida en las relaciones que mantuvieron.

Las víctimas no denunciaron ante la policía por miedo, responden a El País. Según este medio, dos de ellas temían perder su empleo y la tercera, a no volver a conseguir uno. Se trata de testimonios anónimos dado que todas ellas trabajan en puestos relacionados con el sector y temen represalias. No obstante, concreta el medio, las tres han hecho una declaración jurada y firmada en la que se ratifican en los hechos. Asimismo, han entregado material que apuntala sus versiones, como correos electrónicos, fotografías o conversaciones de WhatsApp. Personas del entorno y trabajadores de la industria han cooperado.

El director de cine Carlos Vermut. (Juan Barbosa/Europa Press)

Te puede interesar: En busca de que los hombres no odien el feminismo

“Me pegó dos tortazos porque no se la quería chupar”

Vermut, con quien también se han puesto en contacto los periodistas encargados de la investigación, asegura “no haber sido consciente de haber ejercido violencia sexual contra ninguna mujer” y que ha “practicado sexo duro siempre de manera consentida”. “Me gustaría que saliera publicado -pide el acusado- que he tenido muchas relaciones de muchos tipos, siempre queriendo que la otra persona esté bien. Y creo que haber tenido una vida sexual promiscua y haber tenido sexo de muchos tipos puede llevarte a situaciones como estas”.

En uno de los testimonios, una de las mujeres relata: “Se tiró encima de mí, empezó a estrangularme. (...) Yo ya no me pude mover, porque me placó. Es un tío muy grande, tampoco tenía posibilidad de nada. (...) Lo único que recuerdo claramente es que le pedí: ‘Por favor, ponte un preservativo’. Cosa que no hizo. (...) Y yo me quedé ahí tirada. No me preguntó si estaba bien. Nada. Cogió y se fue”. Esta misma mujer, eran las 03:13 horas del 9 de mayo de 2014, comenzó una conversación por WhatsApp con una amiga: “Hasta me pegó dos tortazos porque no se la quería chupar. (...) Vino a mi casa. Quería forzarme, tía. Me asusté”.

Carlos Vermut, nombre artístico (se llama Carlos López del Rey), se inició como ilustrador, y en el cine, con Diamond Flash, en 2011. Con su segundo largometraje, Magical Girl, en 2014, ganó la Concha de Oro y también el premio a la mejor dirección en el Festival de San Sebastián. En los Premios Goya de 2023 aspiró a este mismo reconocimiento por Mantícora. El escándalo impacta apenas a unas horas de la celebración este viernes de la ceremonia de entrega de los Premios Feroz, que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos, lo que hace prever que Vermut, que ha logrado tres, vaya a ser protagonista.

Te puede interesar: El 62% de la comunidad universitaria europea ha sufrido violencia de género y solo el 13% lo denuncia

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.