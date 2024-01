Esto es lo que puede llegar a costar un proceso de desahucio por impago de alquiler

El desahucio por impago de alquiler, también conocido como desahucio por falta de pago, es el proceso jurídico que se inicia cuando el propietario de una vivienda, local comercial u otro tipo de propiedad busca recuperar la posesión de dicho inmueble debido al incumplimiento del inquilino del pago de las rentas correspondientes. Además, este último se niega a abandonar la casa y a devolver lo que le debe al propietario.

Ahora bien, son muchos los que se preguntan cuánto cuesta un desahucio por impago de alquiler. Y es que, para considerar una cifra aproximada, no sólo hay que tener en cuenta los gastos asociados al procedimiento propio de la denuncia, sino que también hay que contar con que desde que el inquilino deja de cumplir con el pago de la renta se generan numerosos gastos: la propiedad no genera ingresos y además surgen gastos adicionales que no se recuperan, tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), las cuotas de la comunidad de propietarios y la tasa de recogida de basuras, entre otros

Cuanto cuesta echar a un inquilino que ya no paga

El desahucio por impago de la renta se gestiona mediante un procedimiento verbal, que resulta más económico en comparación con los procesos de desahucio que se llevan a cabo a través de un juicio ordinario, como en situaciones en las que el inquilino realiza obras no autorizadas. En este contexto, esto es todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de estimar el precio de un desahucio por falta de pago:

El precio del abogado: En este tipo de casos es fundamental contar con los servicios de un abogado, ya que la demanda debe estar firmada por él. El gasto medio asociado a la contratación de un abogado para llevar a cabo un desahucio por impago del alquiler podría rondar los 600 euros, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El coste del cerrajero: En caso de que el inquilino se niegue a abandonar la vivienda, no devuelva las llaves, es necesario recurrir a los servicios de un cerrajero para abrir la puerta y realizar el cambio de cerradura. El precio dependerá del tipo de puerta, pero suele rondar los 140 euros.

El coste del procurador: Además de la firma del abogado, todas las demandas de desahucio por falta de pago también deben contar con la firma de un procurador, que es quien se responsabiliza de todos los trámites. Su precio depende de varios factores, pero está marcado por ley. El precio medio de contratación de un procurador es de unos 300 euros más IVA.

Además, como ya se ha dicho anteriormente, también hay que considerar los gastos asociados a los suministros, a los gastos de basura y a las pérdidas de beneficios por no tener la vivienda alquilada durante ese tiempo.

Cómo actuar si el inquilino no paga el alquiler

En líneas generales, antes de iniciar un procedimiento de desahucio se recomienda enviar un burofax al inquilino, advirtiéndole de que si no se pone al día de forma inmediata con los pagos se tomarán medidas legales. En caso de no llegar a un acuerdo hay que imponer una demanda, este es el escrito que marca el inicio del procedimiento.

Cuando el juzgado reciba la demanda, deberá informar de la fecha de lanzamiento en la que el inquilino será expulsado de la vivienda. Si el inquilino se opone a la demanda, se celebrará el juicio. Por otro lado, también puede ocurrir que el individuo pague sus deudas y se paralice el procedimiento. Esto sólo lo podrá hacer una vez.

Los casos en los que el inquilino se haya opuesto a la demanda, que suelen ser entre un 10 y un 20′%, se celebrará un juicio antes de la fecha de lanzamiento. En ellos el denunciado sólo podrá alegar el pago de las rentas. Cuando se haya celebrado el juicio se procederá al lanzamiento, es decir, a la expulsión del inquilino del inmueble. Por último, una vez se haya expulsado al inquilino, hay que contabilizar la deuda que este ha dejado. Seguidamente, se tomarán las acciones judiciales oportunas para tratar de saldarla por completo.