Alcaraz, muy cuestionado por una número uno: “Cuando las cosas no salen como quiere, se pierde tácticamente”

Alcaraz durante el partido con Zverev (REUTERS/Issei Kato)

Cuando Carlos Alcaraz se puso a apretarle las tuercas a Alexander Zverev, ya era demasiado tarde. Tras ser prácticamente arrollado por el alemán en los dos primeros sets de su partido de cuartos de final del Abierto de Australia, el español reaccionó en el tercero, forzando una cuarta manga. Sin embargo, y a pesar de que la igualdad había llegado a la Rod Laver Arena, no pudo sobreponerse a su mal arranque y el choque terminó: 6-1, 6-3, 6-7 (2), 6-4.

El número dos del mundo se va de Melbourne con su mejor resultado histórico en el primer Grand Slam del curso debajo del brazo. Y, sin embargo, una cierta sensación de lo que pudo ser y no fue flota en el ambiente. Se había visto a un Carlitos con mucha confianza en las cuatro primeras rondas del torneo, donde quien marcó las diferencias, contra todos sus rivales, fue él. De hecho, llegaba a la antepenúltima sesión del Open como tenista que menos tiempo de juego había necesitado para estar en cuartos: 08:48 horas. Pero Zverev, el jugador al que más se ha enfrentado en la ATP, le bajó de la nube.

Alcaraz no tenía nada que perder en tierras australianas, puesto que no estuvo en la pasada edición del evento por lesión. Aun así, hasta él mismo se quedó un tanto sorprendido por su actuación frente a Zverev, sin saber explicar al cien por cien qué pudo pasarle durante muchas fases del encuentro. El saque y las desconexiones de gravedad son aspectos del juego en los que sabe que tiene que mejorar. A sus 20 años, hay margen para lograrlo, pero las dudas aparecen cuando las expectativas no quedan colmadas. Ha sido el caso también tras esta eliminación, cuando una voz autorizada, en este caso procedente del circuito femenino, ha decidido expresar su decepción con el murciano.

Alcaraz en cuartos de final de Australia (REUTERS/Edgar Su)

“Todavía tiene mucho que aprender”

Quien ha reconocido abiertamente que no veía a Alcaraz quedándose fuera de Australia en este punto de la competición ha sido Justine Henin. La exjugadora belga, número uno del mundo durante 117 semanas a lo largo de su carrera, fue tajante al respecto en Eurosport. “Esperaba más después de un final de temporada complicado y una derrota difícil en el US Open. Hoy ha caído en la misma trampa”, admitió.

“Cuando no puede desarrollar su creatividad, cuando las cosas no salen como quiere, se pierde tácticamente. Carlos Alcaraz todavía tiene mucho que aprender”, lamentó Henin. “Ganó este tercer set gracias a un pequeño milagro, ya que Zverev se bloqueó un poco. En ese momento, uno se preguntaba si iba a encontrar la estructura adecuada para cambiar las cosas. Eso es lo que le ha faltado: estabilidad y precisión”, analizó, además.

El número uno del mundo en tenis, Carlos Alcaraz, tiene tres hermanos. Dos de ellos están también metidos en el mundo del tenis

Quien liderase la WTA no escatimó en contundencia en su visión de la despedida de Alcaraz de Australia. “A pesar de todas sus cualidades, creo que eso es lo que necesita aprender. Hoy estuvo casi tres sets sin poder reaccionar. Había un gran oponente enfrente, pero Alcaraz se perdió por intentar apurar las cosas, por jugar demasiado rápido”, añadió.

Justine Henin en un Abierto de Australia (AP)

Henin ganó siete majors: un Abierto de Australia (2004), cuatro Roland Garros (2003, 2005, 2006, 2007) y dos US Open (2003, 2007). Fue campeona olímpica en Atenas 2004, se llevó las WTA Finals en dos ocasiones (2006, 2007) y, con Bélgica, levantó la Billie Jean King Cup (2001). Un palmarés lo suficientemente notorio como para tener en cuenta sus reflexiones sobre un Carlos Alcaraz con, por ahora, dos Grand Slam (Wimbledon y el US Open) y un mundo por delante para pulir lo que aún pueda faltarle por su juventud.