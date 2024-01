La Federación denuncia ante la Guardia Civil las filtraciones de los audios del VAR del Real Madrid - Almería

Trifulca entre los jugadores de Real Madrid y Almería (EFE/Daniel Gonzalez)

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha presentado este martes una denuncia ante la Guardia Civil por la publicación de los audios del VAR del partido de LaLiga EA Sports del domingo entre el Real Madrid y la UD Almería en el Santiago Bernabéu, un hecho que califica de “extremadamente grave” y por el que tratará de “depurar responsabilidades”.

“La RFEF ha presentado este martes una denuncia ante la Guardia Civil después de las publicaciones de unos audios del sistema VAR, de ámbito totalmente profesional y privado, correspondientes al partido entre el Real Madrid CF y la UD Almería del Campeonato Nacional de Primera División”, señaló en un comunicado.

El organismo federativo publicó tras el encuentro, que acabó con remontada y victoria del conjunto de Carlo Ancelotti en el descuento (3-2), varios audios relacionados con los goles y un tanto anulado al Almería por falta previa.

El gol de Vinicius ante el Almería (EFE/Kiko Huesca)

Sin embargo, el medio del periodista Gerard Romero ‘Jijantes’ sacó a la luz un extracto que la RFEF no había publicado, relacionado con una posible agresión de Vinicius a Pozo; en él, el árbitro de campo del encuentro, Hernández Maeso, y el de la sala VOR, Hernández Hernández, hablan de la jugada, que se resolvió sin sanción.

La RFEF anunció también que mantiene abierta una investigación interna por el suceso. “Es extremadamente grave que se haya extraído este material audiovisual y —la RFEF— espera que se encuentre una respuesta cuanto antes para depurar responsabilidades. Además, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las comunicaciones”, subrayó.

Los audios de la discordia

“Posible falta en ataque, quiero verla, un poquito más para atrás. Buf, quiero verla en el corto, eh”, decía Hernández Hernández en el primero de los audios publicados. “Para mí nada, forcejeo de los dos, se queja de la cara”, le contestaba Hernández Maeso. “Sí, cuando se lo va a quitar, con el brazo, al bracear le golpea, se lo va a quitar de en medio y le golpea en la cara, ¿vale? Vámonos al vivo”, le decían desde la sala VOR en lo relativo a la acción de Vinicius sobre Pozo.

La posible agresión a Ceballos es la otra que ha llevado a la filtración de audios. “No he visto nada, se ha levantado ya”, afirma Hernández Maeso. “Continúa, continúa, continúa… El 21 se para delante de Ceballos para impedir que avance, no hay codo, no hay brazo, no hay nada”, le comenta Hernández Hernández. “Está todo chequeado entonces”, responde el colegiado desde el terreno de juego.

Tampoco ha pasado desapercibido el comentario de alivio de Hernández Hernández tras decretarse el penalti a favor del Real Madrid que supuso el 1-2. “Si acaba en gol no anularíamos. Por tanto, anular el penalti por esa disputa… era mi única duda en la acción. Le estaba dando vueltas, pero no, es penalti sin duda. Muy bien, mi niño. Eso es lo que me tenía a mí incómodo”, se sinceraba el canario con Hernández Maeso.

Los audios que sí publicó la Federación: mano de Kaiky

VAR: Fran, te voy a recomendar un on field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería.

Árbitro: Voy a verla.

VAR: Te voy a poner otra toma con la inversa izquierda. Ahí lo tienes. Te lo vamos a poner en super slow para que puedas ver. ¿Vale?

Árbitro: Vale, estoy delante de la pantalla. Ocupando un espacio del defensor del Almería.

VAR: Pon la otra.

Árbitro: Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado.

VAR: Perfecto.

Árbitro: ¿De acuerdo? Voy a pitar penalti sin tarjeta.

Bellingham y Lopy (REUTERS/Isabel Infantes)

Gol anulado al Almería por falta previa

VAR: Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol. ¿Vale?

VAR: Si quieres, te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. Te muestro el punto de contacto. ¿Vale?

Árbitro: Pónmela en dinámica, por favor.

VAR: ¿Vale? Para que veas que es dentro de la misma fase de ataque. La jugada continúa y acaba en gol.

Árbitro: Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol.

VAR: Vuelve a la acción.

Árbitro: Sí, efectivamente es el inicio de la app.

Validez al gol de Vinicius

VAR: Ahí, ahí, eso es. Dame la inversa derecha. Para en el punto de contacto. Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano.

Árbitro: Perfecto.

VAR: Le da en el hombro derecho. Fran, te voy a mostrar, ¿vale?

VAR: Vamos a poner la super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque.

Árbitro: Vale, lánzamelo. Ponme el punto de contacto.

VAR: Ahí la tienes.

Árbtro: Voy a señalar gol, no hay falta.

VAR: Vale, pon la anterior. Eso es.

Árbitro: Perfecto, le da con el hombro y es gol válido.

Con información de Europa Press