Alcaraz, sobre su participación en el Open de Australia: “Cada partido que juego en la Rod Laver me siento más cómodo”

El tenista español, Carlos Alcaraz (REUTERS/Tracey Nearmy)

Al grito de “¡vamos!” y con alegría celebraba Carlos Alcaraz su triunfo en el Open de Australia, el que le daba el pase a los cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada por primera vez en su carrera. El triunfo ante el serbio Miomir Kecmanovic por 6-4, 6-4 y 6-0 supuso historia en su trayectoria en una pista australiana en la que admite sentirse cada vez “más cómodo”. En la charla rutinaria después de los partidos, el español contestó a las preguntas de Jim Courier, en las que se sinceró sobre el estado en el que estaba, su próximo rival y alguna que otra rutina prepartido.

“Ha funcionado todo. He hecho casi todo perfecto. En Miami 2022 el partido fue muy ajustado, de un nivel muy alto. Creo que hoy también ha sido un muy buen partido. Le he empujado al límite en cada bola, en cada punto”, confesaba el español, quien desde el último enfrentamiento, ya ha conseguido dos Grand Slams y ser número uno durante 36 semanas (actualmente, número dos). “Él había jugado varios partidos en cinco sets antes de este, así que probablemente no estaba al 100% físicamente. En cada bola le he movido de lado a lado y he podido tener mis oportunidades en cada set. Creo que ha sido un muy buen partido por mi parte”, añadía Alcaraz, consciente del extra de cansancio acumulado que afrontaba su rival respecto a él, quien en el último partido solo jugó dos sets tras la retirada de Shang por lesión.

Lo cierto es que las experiencias pasadas en Australia no han sido del todo buenas para Alcaraz. Lo más lejos que había llegado había sido tercera ronda, y fue en 2022, debido a que el año pasado no pudo estar por lesión. Tras acceder a los octavos de final ya había superado su plusmarca, y estaba claro que, independientemente del resultado de hoy, se había superado. Sin embargo, se mostró físicamente fuerte en pista, asegurando sentirse “mejor y mejor cada día”: “Cada partido que juego en la Rod Laver me siento más cómodo”. “Estoy muy orgulloso de mi actuación, desde la primera bola hasta la última. Estoy feliz por haberlo hecho bien y espero seguir así”, aseguró el número dos mundial.

Te puede interesar: Alcaraz accede a los cuartos de final del Open de Australia y continúa superando su plusmarca

Cuartos de final ante Zverev

Su siguiente rival en cuartos de final será Alexander Zverev. El alemán domina el head to head de ambos con 4-3, y conoce de buena mano lo que es vencer al español en un Grand Slam, después de hacerlo en Roland Garros en 2022. El último encuentro fue en las ATP Finals de 2023, enfrentamiento que se anotó el alemán, quien llegará después de jugar un exigente partido resuelto en el supertie-break.

“Creo que si juego a este nivel contra Zverev tendré mis oportunidades. Él ha jugado partidos duros, de cinco sets, y creo que será complicado para él también. En el US Open recuerdo que venía de sufrir antes de mi partido y no estaba al 100%. Espero un partido difícil ante él, me gusta jugar contra Sascha. Los dos traemos un tenis de alta intensidad, para los aficionados es un gran encuentro. Pondré mi mejor tenis y a ver qué pasa”, declaró.