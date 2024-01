Vinicius tiene clara su opinión sobre su gol polémico: “Golazo...”

El jugador del Real Madrid Vinicius Junior (REUTERS/Isabel Infantes)

Fue la enésima remontada en el Santiago Bernabéu, en un partido en el que la sala VAR estuvo sobrecargada de trabajo. Un trabajo que fue determinante en el resultado final del encuentro. Pocas veces se ha visto algo similar a la herramienta arbitral como sucedió en la segunda parte del Real Madrid - Almería. Y, además, en tiempo récord: tres revisiones en apenas 23 minutos contra el colista. Las tres, favorables para los locales. “Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar”, llegó a decir Pubill al término del partido, instantes después de la remontada de Carvajal en el minuto 99.

El protagonista de los videos del Real Madrid revisó tres jugadas que cayeron del lado blanco y permitieron solventar, de nuevo, un problema recurrente esta temporada: iniciar a remolque. La primera jugada polémica fue la mano de Kaiky tras el centro de Fran García, que se resolvió con un penalti favorable al conjunto de Ancelotti. La segunda, anuló el tanto de Arribas por falta en la génesis de la jugada. La última dio validez al gol de Vinicius, marcado con el hombro, según Hernández Maeso.

El revuelo se ha alargado una vez finalizado el partido. Distintas reacciones han salido a la luz, algunos consideran que se rearbitró correctamente, mientras otros lo consideran una equivocación. Ante la disparidad de opiniones, el protagonista de la tercera jugada polémica, Vinicius, ha querido opinar sobre la jugada en su Twitter. El brasileño lo tiene claro: “Golazo”.

Te puede interesar: La Federación saca a la luz los audios del VAR tras la polémica del Real Madrid-Almería: “Vinicius le da en el hombro”

Vini ha reivindicado la legalidad de su gol en su cuenta de redes sociales, con un vídeo que mostraba a cámara lenta el remate con el hombro del delantero del Real Madrid. “Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana”, bromeaba el jugador en su Twitter. Lo cierto es que él lo tuvo claro desde el primer instante. “Hombro, hombro”, le decía al colegiado antes de la revisión, a la vez que se señalaba la parte del cuerpo con la que decía haber rematado.

Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana 😮‍💨 https://t.co/RRojbgTgIs — Vini Jr. (@vinijr) January 22, 2024

Atendiendo al gesto de Vinicius y a la normativa de la IFAB, que señala que la zona del brazo que está por encima de la axila es hombro, el gol se consideraría legal. La polémica proviene de que depende la zona, parece que el remate del brasileño se efectúa con una parte del cuerpo o con otra, lo que no lleva a ninguna conclusión certera sobre si el remate llega a ser con el hombro o con el brazo, dejando abierta la polémica.

Conversación del VAR y posterior validez del gol

VAR: Ahí, ahí, eso es. Dame la inversa derecha. Para en el punto de contacto. Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano.

Árbitro: Perfecto.

VAR: Le da en el hombro derecho. Fran, te voy a mostrar, ¿vale?

VAR: Vamos a poner la super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque.

Árbitro: Vale, lánzamelo. Ponme el punto de contacto.

VAR: Ahí la tienes.

Árbtro: Voy a señalar gol, no hay falta.

VAR: Vale, pon la anterior. Eso es.

Árbitro: Perfecto, le da con el hombro y es gol válido.