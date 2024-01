Xavi Hernández, sobre la polémica del VAR en el partido del Bernabéu: “Va a ser muy difícil ganar esta liga”

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández (FCB)

El pasado domingo el Santiago Bernabéu abría sus puertas para recibir a un ‘supercampeón’ por primera vez en su hogar. El Real Madrid celebraba la Supercopa de España conseguida en Arabia las pasadas semanas con su afición, minutos antes de afrontar su partido ante el Almería, correspondiente a LaLiga. El último partido (el jueves) no obtuvo los resultados esperados y quedaron eliminados de Copa del Rey ante un Atlético de Madrid ligeramente superior durante los 90 minutos de partido, más la prórroga.

El encuentro comenzó fuerte para el conjunto andaluz, que sin ganar ningún partido en toda la temporada liguera, abrieron el marcador en el minuto uno. Fue Largie Ramazani quien puso el 0-1, y González Estrada el que amplió esa ventaja antes del descanso. Lo cierto es que el Madrid estuvo desaparecido durante buena parte del partido, aunque despertó a tiempo de su letargo para remontar un partido que tuvo pegado a los espectadores a la televisión. Incluido a Hernández Hernández que habitaba una sala VAR sobrecargada de trabajo esta tarde. El protagonista de los videos del Real Madrid revisó tres jugadas que cayeron del lado blanco y permitieron solventar, de nuevo, un problema recurrente esta temporada: iniciar a remolque.

🗣️ "Nos han robado; Lo de hoy pasa TODOS LOS LÍMITES; No se ha podido hacer más para que ganen el partido".



La MONUMENTAL RAJADA de Gonzalo Melero. 😳🤬pic.twitter.com/eVNUvcBudk — Offsider (@Offsider_ES) January 21, 2024

Después del pase por el túnel de vestuarios, llegó el momento del VAR. La primera jugada polémica fue la mano de Kaiky tras el centro de Fran García, que se resolvió con un penalti favorable al conjunto de Ancelotti. La segunda, anuló el tanto de Arribas por falta en la génesis de la jugada. La última dio validez al gol de Vinicius, marcado con el hombro, según Hernández Maeso. Lo que está claro es que fue un partido cargado de polémica y que, sin duda, las decisiones del árbitro fueron determinantes.

Las reacciones después del partido fueron dispares. Los jugadores del equipo blanco, así como el propio Ancelotti, manifestaban que las decisiones habían sido claras. “He visto las jugadas y el árbitro ha acertado en las tres”, confesaba el técnico italiano. “Se ha rearbitrado correctamente”, fueron las palabras de Carvajal. Dichas opiniones quedan lejos de las del conjunto andaluz, como la de Pubill quien afirmó que “alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar”. “Hoy nos han robado. En el fútbol español estamos a años luz y eso me jode. Lo de hoy supera todos los límites”, declaró Gonzalo Melero al término del encuentro acerca de lo ocurrido.

Xavi Hernández: “Hasta donde nos llegue”

Asimismo, no solo los implicados en el partido tuvieron palabras para el arbitraje polémico del partido del domingo en el Bernabéu. Xavi Hernández, en su rueda de prensa después de la victoria en el Villamarín ante el Betis por 2-4, fue claro en su opinión cuando le preguntaron sobre esto: “Va a ser muy difícil ganar esta Liga”.

❗️ Xavi, sobre el arbitraje al Madrid: "Lo ha visto todo el mundo. Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban" pic.twitter.com/8Xt1Azu3Qc — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 21, 2024

El técnico catalán se acogió a la postura de su compañero Garitano, entrenador del Almería, quien no quiso excederse en sus declaraciones por ‘miedo’ a una sanción posterior (en el partido fue expulsado por doble amarilla consecuencia de las protestas), pero si afirmó lo que adelantó en Getafe, “que había cosas que no me cuadraban”.

“A continuar trabajando, seguimos en la lucha y quedan 18 partidos. Hoy comenzamos la segunda vuelta de la mejor forma posible y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy”, zanjó Xavi con una media sonrisa.