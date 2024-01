Nueva plusmarca de un Alcaraz sin techo: mejor que Federer y Djokovic y a un paso de Nadal

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Sonego en su partido 200 ATP (REUTERS).

Alcaraz comparecía el pasado jueves sobre la pista central del Rod Laver Arena sin mangas, con un look veraniego que parecía presagiar los calores venideros a la hora de superar a un Lorenzo Sonego osado y respondón. Que tutea al español con golpes planos y profundos hasta que acaba siendo sometido a partir del tercer set. El triunfo -en segunda ronda- le permite seguir con vida en Australia y alcanzar la cifra de 200 partidos ATP. “No lo sabía. Estoy muy contento. Solo llevo dos temporadas y media en el circuito y llegar a esa cifra es increíble. Ahora trataré de llegar a los 300. Esto no para”, dijo al término del partido.

Su bicentenario arroja un balance de 157 victorias y tan sólo 43 derrotas. Un registro que, comparado con el Big Three, habla por sí mismo. Federer y Djokovic no le aguantaron el ritmo, mientras que Nadal lo mejoró ligeramente. El serbio tenía una marca de 144-56 en sus dos primeros centenares de encuentros; la del suizo fue 124-76 y la del balear, 158-42. En cuanto a los éxitos cosechados en esos partidos, Alcaraz ha ganado 12 títulos, entre ellos dos de Grand Slams -US Open 2022 y Wimbledon 2023-. Nadal, 16 trofeos y un major; Djokovic, 9 y 1, y Federer, cuya explosión fue más tardía, 2 y ninguno.

Te puede interesar: Carlos Alcaraz pisa fuerte contra Shang y ya está en la cuarta ronda del Open de Australia

Acercándose en victorias de Grand Slam

El actual bagaje del murciano en los major es de 44 victorias y nueve derrotas, con un 82,35% de partidos ganados que le hacen ser, pese a su corta edad, uno de los mejores tenistas de la historia en esa particular clasificación. La lidera el estadounidense Bill Tidden, quien hace casi un siglo, en los años 1920 y 1930, ganó 114 de sus 127 partidos de Grand Slam, un 89,76%.

El número uno del mundo en tenis, Carlos Alcaraz, tiene tres hermanos. Dos de ellos están también metidos en el mundo del tenis

El sueco Björn Borg, segundo, acreditó un 89,24% -141 triunfos en 158 en encuentros- y el tercer puesto en cuanto a porcentaje de victorias en los Grand Slams corresponde a Djokovic, con un 88,29% -362 en 410-. Por delante de Alcaraz también aparecen en ese ranking el mallorquín Rafa Nadal, con un 87,96% -314 en 357- y otras leyendas del tenis como el suizo Roger Federer, con un 86,01% 369 en 429-, y los estadounidenses Pete Sampras, con un 84,23% -203 de 241- y Jimmy Connors, con un 82,62% -233 de 282-.

Te puede interesar: El motivo por el que Juan Carlos Ferrero no está junto a Carlos Alcaraz en el Open de Australia

Lidera la ofensiva contra Djokovic en Australia

Carlitos tiene por delante la difícil tarea de quebrantar el imperio de Djokovic en Australia. Ningún otro tenista que no se apellide Alcaraz consiguió arrebatarle el número uno al serbio y plantarle cara en los Grand Slams, especialmente en Wimbledon, donde provocó la única grieta de Nole la pasada temporada. “Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte. Empecé compitiendo al tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que nací”, le dijo Alcaraz a Djokovic.

El español no era consciente de la gesta conseguida en Londres tras batir al tenista con más grandes torneos ganados en la historia. Se convirtió, con 20 años, dos meses y 11 días, en el ganador más joven de los últimos 37 años y el tercero más joven de la historia tras Becker y Borg. La gira asiática dinamitó sus aspiraciones, pero el español mantiene viva la llama que le alumbra como el tenista capaz de romper la hegemonía de un balcánico de menos a más en Australia. Carlitos, a excepción de los fugaces calores sufridos ante Sonego, ha solventado con facilidad sus tres enfrentamientos. Especialmente el último tras el abandono de Shang a principios del tercer set.