El motivo por el que Juan Carlos Ferrero no está junto a Carlos Alcaraz en el Open de Australia

Alcaraz junto a Juan Carlos Ferrero durante un entrenamiento previo a Wimbledon (REUTERS).

Carlos Alcaraz disputará la madrugada del sábado al domingo el partido de tercera ronda ante el tenista chino de 18 años Shang Juncheng. Es la primera edición del Open de Australia que el español disputa en plenas facultades, con la experiencia de haber sido número y de ya contar con dos títulos grandes en su palmarés. En primera ronda venció al veterano Richard Gasquet; en segunda, superó a Lorenzo Sonego, quien ya conocía lo que era ganar a Carlitos (ahora el balance está en 1-1).

Lo cierto es que, Alcaraz está disputando esta experiencia australiana ‘solo’, o al menos, lejos de Juan Carlos Ferrero. El entrenador del murciano continúa la recuperación de una artroscopia en su rodilla derecha que le ha impedido viajar a las Antípodas para acompañar a su pupilo en el primer Grand Slam del año. Después de un largo periodo con muletas, se prevé que su primer torneo junto a Carlitos sea el Masters 1000 de Indian Wells (6 al 17 de marzo), donde el tenista defiende título.

El testigo de Juan Carlos Ferrero lo recibió Samu López, miembro de la Ferrero Academy y actual técnico de otro tenista español, Pablo Carreño. El Open de Australia no es la primera vez que Alcaraz compite bajo la tutela de Samu López. El binomio ha tocado metal en su primera y, hasta la fecha, única participación conjunta. Alcaraz conquistó Queen’s certificando su primer título en hierba y recuperando momentáneamente el cartel del número uno, allá por junio de este año. La pareja es sinónimo de triunfo, al menos por el momento.

Te puede interesar: Alcaraz bate a Sonego y se cuela en la tercera ronda del Open de Australia

La autocrítica más dura de Alcaraz tras caer contra Medvedev en el US Open: “No soy lo suficientemente maduro”

Samu López es uno de los pilares de la academia donde se formó el murciano. Ejerce como director deportivo y cuenta en su haber con experiencia en el banquillo, desde donde ha guiado a Nico Almagro y Pablo Carreño, a los que ayudó a colarse en el top ten del ranking ATP. Sin Ferrero, Alcaraz cruzó el charco para competir en Buenos Aires, donde ganó y Río de Janeiro, cayó en la final. En ambos torneos fue Antonio Martínez quien acompañó al murciano.

Sobre su rival en tercera ronda

“Nunca he jugado contra él ni hemos entrenado, pero sigo sus resultados desde hace tiempo y sabía que iba a hacerlo bien. Estuve muy pendiente de su semana en Hong Kong, donde cosechó grandes victorias y llevó a tres sets a Rublev. Voy a analizar partidos suyos y ver resúmenes amplios para preparar bien la táctica”, aseguró una vez superada la segunda ronda contra Lorenzo Sonego. El desconocimiento es tal que el murciano ni siquiera sabía cómo se llama su próximo contrincante, apodado Jerry al residir y tener su cuartel general deportivo en Estados Unidos.

“El nombre no lo sabía porque yo lo leo por el apellido, que es Shang”, explicó Alcaraz. No ha visto mucho del chaval, pero sí lo suficiente como para respetar lo suyo lo que viene haciendo: “Voy a tener que estar muy concentrado, porque por lo que he visto de él hasta ahora me ha parecido un jugador impresionante. Creo que está listo para conseguir un gran resultado y tiene el nivel necesario para competir en estos escenarios. Mi sensación es que será un partido muy divertido para todos los aficionados”.

Shang recibió una invitación para disputar el slam oceánico y será la primera vez en su carrera que dispute una tercera ronda en un grande después de superar en anteriores rondas al estadounidense Mackenzie McDonald y el indio Nagal. El joven de 18 años comenzó a jugar competiciones de rango ATP en 2023, con tan sólo 17 años cuando cayó aquella segunda ronda del Abierto de Australia frente al estadounidense Frances Tiafoe y obtuvo su mejor resultado en el torneo de Chicago tras caer en semifinales contra Alex Michelsen. El partido del Open de Australia entre Alcaraz y Shang se disputará el próximo domingo 21 de enero, que se podrá ver en directo por televisión en Eurosport.