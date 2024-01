Caso Grifols: “Gotham siempre busca hacer daño para sacar partido económico”

Sede de Grifols, a 9 de enero de 2023, en Sant Cugat del Vallès, Barcelona. David Zorrakino / Europa Press.

La bolsa española ha estrenado el año con turbulencias generadas por el fondo bajista Gotham City Research al presentar el 9 de enero un informe en el que acusaba a la farmacéutica española Grifols de falsear sus cuentas y ocultar su deuda real: “Grifols manipula la deuda y el ebitda informados para reducir artificialmente el apalancamiento en seis veces, cuando este podría superar diez o trece veces”, por lo que sus acciones “valen cero”, indicaba el informe.

En concreto pone en cuestión el tratamiento contable dado a las ventas de las empresas Haema y Biotest en 2018, y el acuerdo de intercambio de acciones con Shanghai RAAS en relación con Grifols Diagnostics Solutions en 2019.

Unas acusaciones que los analistas consultados por Infobae España consideran “interesadas” y cuyo objetivo era provocar una caída de las acciones de Grifols para obtener beneficios. Cosa que ocurrió.

Esto se explica por la operativa que siguen los fondos bajistas como Gotham: piden prestadas acciones y las venden a su precio de cotización con el compromiso de recomprarlas para devolverlas a sus propietarios. Obtienen beneficios si el precio de la acción cae en ese periodo y las vuelven a comprar más baratas, por ello, cuanto más se hunda la acción más beneficios obtienen.

Y según los analistas, esto ha sido lo que llevó a Gotham a publicar su informe, ya que con esta operación podría haberse embolsado un beneficio total de 18 millones de euros en cuatro días, según datos de Europa Press, tras cerrar este viernes su posición corta sobre Grifols.

“Es evidente que este ha sido un movimiento interesado y especulativo con el que Gotham perseguía su beneficio. Primero toman una posición corta, luego emiten el informe, las acciones de Grifols caen con fuerza y cierran su posición corta”, indica Antonio Castelo, analista de iBroker.

Añade que el fondo sabía que la publicación del informe iba a tener un “impacto tremendo” en la cotización de la farmacéutica, “sobre todo, afirmando que las acciones de Grifols valían cero. Se han aprovechado de esa situación cerrando su posición de forma inmediata”. Añade que si hubiera mantenido la posición corta “puesto que ellos consideraban que el valor de la acción era cero, podrían haber esperado más para cerrarla. Si hubieran hecho eso, tendrían más credibilidad, pero no lo han hecho”.

Logotipo de Grifols. REUTERS/Albert Gea/File Photo

Estocada a la acción

La estrategia le salió bien al fondo. Su informe infringió un castigo “demoledor” a la acción de la cotizada española, señala Castelo.

Y más si se tiene en cuenta que el viernes 5 de enero, junto antes de aparecer el informe, la farmacéutica capitalizaba algo más de 10.000 millones de euros y el martes abrió la sesión en bolsa dejándose un 43%, aunque luego recuperó casi la mitad de la caída. En el momento de escribir estas líneas -la mañana del viernes 12- la acción baja un 38% respecto al cierre de la semana pasada, por lo que “podemos estar hablando de una pérdida de capitalización de entorno a los 3.800 millones de euros”, calcula el analista de iBroker.

Informe “sensacionalista”

Y todo por un informe “sensacionalista”, según estiman los analistas de Santander Research. Mientras que los de Bankinter creen que el razonamiento del informe “no aporta nada nuevo que no supiéramos, como que el apalancamiento es el principal hándicap de Grifols”.

Juan José Fernández-Figares, director de Gestión Instituciones de Inversión Colectiva de Link Securities, es más tajante. Afirma que “Gotham siempre busca hacer daño para sacar partido económico. Nos parece, al menos, poco ético, que tome posiciones cortas en los valores que posteriormente ataca con sus informes. Si esto es legal o no, son los reguladores los que deben valorarlo”.

Argumenta que los informes del fondo bajista “suelen dar un cariz muy negativo y destacar las mayores debilidades de las compañías que enfila”. En el caso de Grifols es “su elevada deuda y las operaciones entre empresas vinculadas”.

No se vislumbran irregularidades

Reconoce que desde un punto de vista contable, “no creemos que Grifols haya cometido irregularidades. Nos preocupa más la opacidad que siempre ha existido en relación a las operaciones entre empresas vinculadas y relacionadas con los principales socios de la compañía”. Incide en que “es esta falta de transparencia lo que más está castigando al valor en bolsa”.

Por su parte, Antonio Castelo estima que el informe no revela nada sobre el endeudamiento de la cotizada española que no se conociera: “Era evidente que Grifols tenía problemas con su endeudamiento”. Recuerda que ha sido una compañía que para crecer ha comprado otras compañías y negocios, que se ha endeudado en un momento en el que la financiación era más barata, y tras la fuerte subida de los tipos de interés a lo largo de 2022 y 2023 “en el mercado se cuestionaba su situación”.

Así, mientras en febrero de 2020 sus acciones cotizaban a 34 euros, en octubre de 2022 llegaron a tocar un mínimo en los 7,80 euros. Durante 2023, siguiendo la estela de la renta variable, recuperó posiciones, pero siempre lejos de los anteriores máximos y “con el mercado cuestionando su elevado endeudamiento”, apunta Castelo.

Descarta que haya manipulado datos: “considero que no. Desde un punto de vista contable, es correcta la forma de presentar los datos, aunque es verdad que se podría haber seguido un criterio más restrictivo y conservador y que es cuestionable la intervención de Scranton -empresa de la familia Grifols situada en Holanda- en los movimientos de compraventa de sociedades”.

“Era evidente que Grifols iba a tener problemas para atender el pago de la deuda durante los próximos ejercicios y que partiendo de una generación de caja negativa como lo hacía, tendría que realizar desinversiones para atender los pagos futuros. De esas desinversiones el mercado estaba pendiente y por eso su cotización se veía alterada cuando anunciaba alguna venta de activos. Pero de ahí a afirmar que Grifols vale “cero” hay un trecho importante”, afirma el analista de iBroker.

Daniel Yu, fundador de Gotham City Research.

Aclarar dudas

Tras el ‘ataque’ de Gotham, el presidente de Grifols, Thomas Glanzmann, salió a dar explicaciones y en una conferencia mantenida el jueves con analistas e inversores defendió la veracidad de sus cuentas y afirmó que las acusaciones eran “falsas” y que las “rechazaban categóricamente”.

Indicó que la reducción de las posiciones a corto de Gotham sobre la compañía, tras la publicación del informe y la caída del valor de las acciones, confirma que se trató “de un movimiento especulativo”, que buscaba sólo “su propio beneficio”.

El directivo suizo aseguró que Grifols está mejorando su desempeño, lo que “quedará reflejado” en la presentación, a finales de febrero, de los resultados de 2023, que espera sean “sólidos” y confirmen el vuelco de la firma.

Unas explicaciones que en opinión de Fernández-Figares, “no han aclarado mucho el tema que más nos preocupa: las operaciones entre empresas del grupo vinculadas y su racionalidad económica”.

Por su parte el equipo de analistas de Renta 4 Banco valora “positivamente” las aclaraciones de la compañía que, “aunque no nos ha aportado mucha información adicional, ha demostrado que la comunidad inversora no está excesivamente preocupada por los argumentos vertidos por Gotham, todos de carácter contable y no operativos, como quedó patente en las preguntas realizada por los analistas en la reunión“.

Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha cumplido con su papel de supervisor y ha pedido a Grifols información en relación con el informe.