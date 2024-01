Tráiler de ‘Back to Black’, el esperado biopic de Amy Winehouse

"Back To Black" honra el arte, el ingenio y la honestidad de Amy, además de intentar comprender sus demonios. Una mirada inquebrantable a la maquinaria moderna de la fama y un poderoso homenaje a un talento único en una generación. (Studiocanal International)

A la espera de ver desfilar por nuestro país a los Priscilla y Elvis Presley de Sofia Coppola, el anuncio de un nuevo biopic en torno a una figura de la música no ha tardado en llegar. Después de haber visto anteriormente desfilar a otros como David Bowie o Freddie Mercury, era el momento también de un toque femenino y de una persona tan especial como Amy Winehouse, cuya historia bien merecía ser contada a lo grande. Es por ello que con Back to black, la cantante tendrá la oportunidad, aunque póstuma, de ver su vida plasmada en la pantalla.

Para dar vida a la icónica cantante que falleció a los 27 años estará Marisa Abela. La actriz británica, que cuenta actualmente con los mismos años con los que murió la artista, es un rostro semidesconocido para el gran público, pues si bien aun no ha hecho grandes papeles, lo cierto es que estaba presente en Barbie de forma secundaria. No obstante, su gran interpretación hasta la fecha sin duda ha sido en la serie británica Industry, en la que daba vida a la joven experta en finanzas Yasmin Kara-Hanani.

Al frente de la película estará nada menos que Sam Taylor-Johnson, conocida por ser la directora de 50 sombras de Grey o Nowhere Boy, otro biopic bastante libre sobre la vida de John Lennon, quien estaba interpretado por el que se terminaría convirtiendo en marido de la directora, Aaron Taylor-Johnson. Además, la película cuenta con el guion de Matt Greenhalgh, quien también ha trabajado de sobra el biopic en Control -en torno al cantante de Joy Division Ian Curtis- o la propia Nowhere Boy.

Sinopsis, reparto y fecha de estreno

“Back to Black es una mirada inédita a los inicios de Amy Winehouse en su ascenso a la fama y al lanzamiento de su innovador álbum de estudio. Contada desde la perspectiva de Amy, la película es una mirada sin complejos a la mujer detrás del fenómeno y a la relación que inspiró uno de los álbumes más legendarios de todos los tiempos”, explican desde el estudio encargado de producir el filme. A juzgar por el guionista y la directora, podremos esperar una película muy centrada en la psicología del personaje más que en los hechos que la caracterizaron, y que a su vez pueda adaptar libremente algunos de los episodios de su vida en pos de la ficción.

Para acompañar a Marisa Abela estará un reparto lleno de jóvenes y veteranos intérpretes del Reino Unido, desde Jack O’Connell (300: El origen de un imperio) a Lesley Manville (El hilo invisible) pasando por Eddie Marsan (The Gentlemen: Los señores de la mafia). Para ver la película en los cines no habrá que esperar mucho, pues su estreno está previsto para junio de este mismo año. No obstante, de momento no queda otra que disfrutar de su tráiler y ver qué tal se desenvuelve Abela en la piel de la icónica Amy, y sobre todo cómo ha sido su transformación vocal para una actriz no especializada en el canto.