El original “regalo” de Reyes de una joven a su padre: una multa por exceso de velocidad

Hombre conduce con el móvil en la mano

Cada año son muchos los que buscan en las fechas navideñas un regalo original que sorprenda a sus familiares y amigos. Y si es algo que puedan subir a redes sociales, tanto mejor. Eso mismo hizo una joven de Cartagena el pasado sábado 6 de enero, Día de Reyes: dejó bajo el árbol una multa que le había puesto la DGT (Dirección General de Tráfico).

Eva Martínez (@eeeevix) había sido multada hacía unos días por exceso de velocidad cuando conducía el coche de su madre, de marca Hyundai. Una vez llegó la notificación de la Dirección General de Tráfico, decidió gastarle una pequeña broma a su padre. Cogió el sobre, lo envolvió en papel de regalo y lo dejó junto al resto de presentes para sorprender a su padre, a quien iba dirigida la sanción.

La sincera reacción del padre: “No me jodas”

Para hacer el momento más completo, la muchacha grabó el proceso y lo colgó en la red social TikTok, donde acumula cerca de 60 mil ‘me gusta’ y 1, 2 millones de visualizaciones. “Qué será, qué será...” canta mientras su padre se dispone a abrir el misterioso paquete con su nombre.

Según se va deshaciendo del papel de regalo rojo y amarillo, el padre teoriza e intenta adivinar qué es lo que hay dentro del sobre. “¿Es ‘El Gordo’? ¿Esto es un viaje a Japón?”, se pregunta, ilusionado. Su expresión cambia al ver de dónde procede la carta: del “mismísimo” Ayuntamiento de Cartagena. “No me jodas”, comenta, cada vez más serio.

Su hija admite al fin, entre risas y ante la mirada atónita de su padre, que lo que le ha entregado es una multa, o “un viaje a la DGT”. “Es mía”, confiesa. “Está a tu nombre, es el coche de mamá, y he sido yo”, añade, para dar detalles de la situación. Aunque no especifica la fecha ni los motivos, su madre sí explica al final que se trata de una sanción por exceso de velocidad. Un tipo de infracción que puede suponer para los conductores hasta 600 euros de sanción y la pérdida de hasta seis puntos en el permiso de conducir.

La multa, aclara el padre a cámara, no es para que se la adjudiquen a él, a pesar de ser su regalo. “Para que cambies tú el nombre y te la adjudiquen a ti”, le dice a Eva. No piensa cargar con la pérdida de puntos que acarrea. El regalo no parece haber triunfado con su padre, pero sí que ha hecho que se rían tanto entre la familia Martínez como los seguidores de la joven, sorprendidos de la ante todo buena reacción que han tenido los padres al toparse con la multa. Muchos comentaban de forma irónica que, al menos, ya sabían lo que quería el “doctor Martínez” por Navidad: “un viaje a Japón”.