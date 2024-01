Esta es la sección en la que participará Toni Cantó en ‘Espejo Público’: “Vengo sin líneas rojas”

El expolítico Toni Cantó en una imagen de archivo (Europa Press)

Tras poner fin a su carrera política hace unos meses, Toni Cantó ha abierto una nueva vía profesional de la mano de Antena 3. El expolítico de UPyD ha sido fichado para unirse al plantel de colaboradores del espacio Espejo Público.

El exdirector de la Oficina del Español ha debutado este lunes 8 de enero como tertuliano del programa presentado por Susanna Griso después de que el magacín informativo de Atresmedia anunciase con bombo y platillo la incorporación de un nuevo miembro, eso sí, sin desvelar su identidad.

“Vais a tener un nuevo compañero de categoría top. Su nombre va a suponer una auténtica revolución. Algunos afortunados ya lo conocen”, se desveló el pasado jueves 4 de enero desde Espejo Público con la idea de crear una gran expectación en torno a su nuevo fichaje.

Susanna Griso, en una fotografía promocional de 'Espejo Público'. (Atresmedia)

“A mí me gusta, y creo que va a dar juego en las dos secciones, tiene opinión controvertida, formación y presencia”, agregó Gema López, quien ya conocía el rostro de su nuevo compañero frente al resto de los colaboradores, quienes todavía barajaban quién podría ser.

Tras las vacaciones de Navidad y el regreso de Susanna Griso al espacio, salió a la luz que sería el exdiputado de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana quien se incorporará a la plantilla de Espejo Público. “Vengo sin líneas rojas porque siempre me he metido en todos los charcos”, ha pronunciado el mismo día que debutó en el magacín.

Vargas Llosa con el escritor chileno Jorge Edwards (izquierda) y en el centro, Toni Cantó, director de la Oficina para el idioma español de la Comunidad de Madrid

Este nuevo proyecto profesional llega a su vida casi un año después de estrenarse como presentador del programa de 7NN Con Toni tras poner punto y final a su etapa política. Su paso por la cadena fue bastante efímero, pues meses después la empresa tuvo que cerrar el canal debido a las deudas que acumulaba.

Tras finalizar este proyecto televisivo, y sin opciones en la política, el exdiputado se abrió paso como profesor de un curso en el Ateneo Mercantil de su ciudad natal, Valencia. Durante los meses de septiembre y octubre de 2023, ofreció una nueva formación, cuya labor consistía en preparar a sus alumnos para varias escenas que interpretaron en una gala especial que tuvo lugar en Navidad.

Ahora, el exdirector ha vuelto con muchas ganas y entusiasmo a los platós, con una gran disposición para hablar de todo en la sección Más Espejo. “No he cambiado, quizás me he extremado un poco en la forma. Lo que está pasando en mi país hace que me cabree y parezca más bronco en las formas”, ha dicho, asegurando que su posición política es “de centro”.