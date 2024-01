El dardo de Abelardo a Joao Félix: “No son los errores que comete, sino la mala imagen que da”

El jugador del Barcerlona, Joao Felix. (REUTERS/Pablo Morano)

Abelardo Fernández, exjugador del Barcelona con más de 250 partidos vistiendo la camiseta azulgrana entre 1994 y 2002, ejerce actualmente como comentarista en Movistar. Fue el encargado de narrar el partido entre el Barbastro y el Barça de Copa del Rey, en el que no dudó en expresar su disconformidad tanto con el desempeño como con la actitud mostrada por Joao Félix en el encuentro.

Durante una acción del partido, el portugués perdió la posesión del balón, a lo que Abelardo no dudó en criticar al jugador: “Lo peor no son los errores que comete João Félix, sino la actitud que muestra después del error”. Rápidamente, cuestionó la falta de reacción del futbolista: “Lo de quedarse parado... esa mala imagen que da. Pierdes el balón, pues ves a por él, peléala...”.

Nada en contra de Joao Felix, un jugador con una calidad indudable, pero eso no lo es todo aquí.



Ya sabíamos que era una bomba de relojería para un vestuario, e imagino que se decía justo por estas cosas y por su falta de actitud, correr… 🤷🏽‍♂️



pic.twitter.com/mnk1oMFqU6 — Sanchis_FCB (@Jordissanchiss) January 9, 2024

El también apodado ‘Pitu’, quien ha sido técnico del Sporting de Gijón y ha jugado en ese mismo equipo, en el Atlético de Madrid y en el FC Barcelona, insinuó que Joao parecía “mentalmente poco ido”. No es la primera vez que Abelardo, que se desvinculó de la entidad azulgrana hace dos décadas, tras un período de ocho años que incluyó la conquista de numerosos títulos (dos ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa), realiza declaraciones en términos críticos hacia el club catalán.

A pesar de las críticas de Fernández, no se puede decir que el partido de Joao Félix fuera destacable. El delantero fue reemplazado en el terreno de juego por Robert Lewandowski y abandonó el campo visiblemente frustrado, consciente de no estar atravesando su mejor momento futbolístico.

La suerte tampoco está de su lado

Joao Félix encadenó su tercer partido sin ver puerta. Así queda reflejado, aunque es cierto, que anotó en Copa. El delantero portugués marcó de cabeza al filo del descanso tras un gran centro de Fermín desde la derecha, pero el árbitro lo anuló por un fuera de juego que no era. Félix no daba crédito al estar bastante por detrás del balón y del último defensor.

En doce partidos tan solo acumula tres goles, su peor registro desde que llegó a LaLiga hace cinco temporadas. Otros trest en Champions y ningún tanto en la Copa del Rey. Nula presión tras pérdida y habitual desentendimiento defensivo que desemboca en inferioridad numérica para su lateral. Actuaciones que le complican el futuro. Cedido en el Barça por el Atlético hasta final de temporada, Joao Félix no tiene asegurada su estancia en la Ciudad Condal y deberá aplicarse para recuperar su mejor tono anímico y futbolístico si no quiere regresar al Atlético, donde sabe que no entra en los planes de un Simeone recién renovado hasta 2027. A sus 24 años, aún es joven, pero emergió en la elite siendo tan joven que da la sensación de que el tiempo se le acaba.