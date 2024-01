Críticas a Nadal en Francia tras perderse el Open de Australia: “Está muerto, ya no asusta a nadie”

Nadal, nada más perder contra Thompson (EFE/EPA/JONO SEARLE)

El regreso de Rafa Nadal al tenis ha sido, de momento, un visto y no visto. Tras dejar muy buenas sensaciones en sus tres partidos en Brisbane, el español debe volver a causar baja debido a las molestias que sintió en su último encuentro, ante el australiano Jordan Thompson. Estos nuevos problemas físicos le obligan a ausentarse de un Abierto de Australia en el que todo parecía indicar que estaría, pero en el que finalmente no podrá ser de la partida.

Qué pasa con las pelotas en el tenis: Nadal se suma a las críticas en su regreso a las pistas.

“Tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión, y eso es una buena noticia”, señaló Nadal después de someterse a una resonancia magnética en Melbourne. La parte negativa de todo esto es que también reconoció: “Ahora mismo, no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets”.

“Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar”, se resignó el balear. Aun así, intenta mantenerse positivo tras prácticamente un año sin poder competir: “He trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre mencioné mi objetivo es estar en mi mejor nivel en 3 meses. Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia, y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo”.

Rafael Nadal, en su último partido en Brisbane (EFE/EPA/JONO SEARLE)

Ahora mismo, Nadal se ha perdido 16 Grand Slams debido a las lesiones, apenas seis menos de los que ha ganado para convertirse en el segundo jugador del circuito masculino con más majors (22). Haberse perdido más de cinco años por culpa de su físico ha motivado ahora, ante el nuevo contratiempo que afronta, dudas contundentes en Francia, el país en el que Rafa ganó 14 de sus grandes.

🤕 « La force de Nadal c’est notamment la dimension physique... S’il n’y a pas ça, il est mort, il ne fait plus peur à personne. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/lBv81Ef6db — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) January 7, 2024

Un periodista francés, muy escéptico con Nadal

En el mundillo del deporte de la raqueta, no han pasado desapercibidas las últimas palabras de Benoit Maylin. Las protagonizó hace unas horas en el programa Sans Filet, en el que no dudó en cargar contra Nadal tras conocerse que no disputará el primer grande del curso.

“Toda la fortaleza de Rafael Nadal desde el inicio de su carrera se ha basado en la condición física. Agotó a sus rivales, les mató en la pista. Nadie podía seguir su ritmo en tierra batida y luego logró reproducir esa intensidad en otras superficies. Este es su legado, su gloria y su aura”, consideró el periodista francés. Para sentenciar después: “Si se le escapa eso, está muerto. Ya no asusta a nadie. Ni a Rune, ni a Alcaraz y menos a Novak Djokovic”.

Últimamente, Maylin se ha mostrado muy crítico con el manacorense en el espacio en el que hizo estos comentarios. A principios de diciembre, declaró: “Todos queremos que regrese, pero hay un problema. Estamos nadando en un romanticismo total. ¡Es casi imposible pensar que el Nadal que volveremos a ver jugará al mismo nivel que antes de su operación! Míralo en los entrenamientos, notamos que tiene sobrepeso”.

Nadal, en acción contra Kubler (AAP Image/Zain Mohammed)

“No es el Nadal de antes, hay que frenar la utopía”, pidió Maylin entonces. “Hacemos a Nadal el Mesías, el fénix que nunca muere. Hacemos toda una película sobre ello, pero puede que sea una mala película”, finalizó semanas antes de que Rafa haya tenido que parar de nuevo.