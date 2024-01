Arte, tradición y naturaleza: así es el único pueblo museo del mundo que está en España

Esta villa celebra cada dos años uno de los eventos culturales más importantes de España. Este atrae artistas de todo el mundo que dejan obras de arte por plazas, fachadas y calles

A lo largo de nuestro país se pueden encontrar pueblos que son una maravilla. Y es que no existe uno igual, pues cada uno cuenta con características y encantos diferentes que los convierten en destinos perfectos para todo tipo de públicos. Sin embargo, si hay un aspecto en el que coinciden, y ese es el rico patrimonio histórico y cultural que se puede apreciar en cada uno de ellos. De esta forma, el viajero puede disfrutar de impresionantes monumentos tanto al aire libre como en espacios cerrados.

Sin embargo, hay localidades que van mucho más allá y han convertido sus calles en galerías y exposiciones de arte. Este es el caso del impresionante pueblo de Genalguacil, qué situado en plena Serranía de Ronda, en el corazón del Valle del Genal, es uno de los más curiosos que se pueden encontrar en Málaga. Su belleza es incalculable, pero por si algo destaca es por ser un referente en el arte contemporáneo. ¿Por qué? Pues porque es el único pueblo museo del mundo.

Así es, esta villa malagueña ha convertido su entramado urbano en una gran sala de exposición donde artistas de todo el mundo pueden mostrar sus obras. Estas se encuentran repartidas por plazas, fachadas y calles, creando un ambiente que atrae a miles de turistas cada año.

Un museo en las calles

Genalguacil, en Málaga (Shutterstock).

De la mano de la Fundación ‘Genalguacil Pueblo Museo’ esta iniciativa nación con el objetivo de frenar la despoblación en Genalguacil. Así se fusionaron la tradición, arte, cultura y naturaleza, siendo además un pilar fundamental del proyecto el “uso del arte contemporáneo como motor de crecimiento, generando oportunidades para el desarrollo y transformación. Esto le ha dado a la iniciativa una proyección nacional e internacional”, explican desde la fundación.

De esta forma, En 1994 se celebraron por primera vez los ‘Encuentros de Arte’ del Valle del Genal. Cada dos años, este evento se celebra y en su primera edición tuvo un gran éxito tanto por la calidad de las obras presentadas como por el número de asistentes. La exhibición de las piezas artísticas de manera permanente en espacios públicos está convirtiendo paulatinamente a Genalguacil en un museo al aire libre, acentuando su carácter único y su atractivo cultural.

Por ello, a día de hoy ya son más de 100 los artistas, pintores escultores, fotógrafos y ceramistas que han dejado alguna de sus obras en las calles de la localidad. Así, durante los 15 días que dura el evento, el Ayuntamiento les proporciona todos los materiales y recursos necesarios para que dejen volar su imaginación. Como resultado, sus creaciones pasan a formar parte el patrimonio de Genalguacil, quedando algunas expuestas en sus calles y otras pasando a integrar la colección del museo de Arte Contemporáneo local.

Un paseo por Genalguacil: arte y naturaleza

Una escultura en Genalguacil, en Málaga (Shutterstock).

Para contemplar y disfrutar de todo el patrimonio cultural de Genalguacil no hay nada mejor que dar un paseo por sus pintorescas calles. En ellas se pueden disfrutar de infinidad de obras de arte, aunque no de todas, pues hay algunas que no pueden estar al aire libre. Esto se debe su fragilidad, calidad o el riesgo a que sufran un rápido deterioro.

En este caso, estas se ubican en el museo de Arte Contemporáneo ‘Fernando Centeno’, el cual desde 2004 lleva acogiendo todo tipo de arte. Dada la gran cantidad de obras, en 2013 fue sometido a una ampliación para poder guardar todas ellas. Así, a día de hoy cuenta con tres plantas:

En la planta baja se ubican las obras que, debido a su sensibilidad a las condiciones climáticas adversas, requieren de un espacio protegido. Este recinto custodia los trabajos artísticos frágiles realizados desde la primera edición de los ‘Encuentros de Arte’ en 1994 hasta la actualidad.

En el nivel de acceso, denominado planta cero , se sitúa la oficina de información turística del municipio, que sirve de bienvenida y orientación a los visitantes. Además, este nivel cuenta con una tienda dedicada a la venta de artesanía local, una sala de exposiciones temporales y una estancia equipada para el uso de artistas y artesanos que deseen trabajar en el sitio.

La primera planta completa la oferta cultural del espacio, con una sala de exposiciones que ha tenido el honor de presentar incluso una colección de obras de Picasso. Este espacio se destaca por su versatilidad y por acoger muestras de alto valor artístico.

Museo de Arte Contemporáneo en Genalguacil, Málaga (pueblomuseo.com).

Por otro lado, la villa no solo destaca por su museo al aire libre, sino que también permite disfrutar de joyas arquitectónicas e impresionantes paisajes naturales. Entre los puntos clave se encuentra la iglesia de San Pedro Mártir de Verona, imponente edificio del siglo XVI emplazado en la plaza de la Constitución, núcleo histórico y social del pueblo. Presenta un estilo barroco, pero cuenta con influencia mudéjar.

A su vez, la villa está rodeada de un entorno natural excepcional, con una serie de miradores que permiten apreciar la magnífica geografía de la zona. Así, próximo a la plaza de la Constitución se encuentra el mirador de la Plaza, desde el cual es posible disfrutar de vistas privilegiadas hacia el valle del Genal, así como las formaciones de Sierra Bermeja y Sierra Crestellina.

Otros miradores destacados incluyen el mirador de la Española, que ofrece panorámicas únicas, el mirador de los Poyetes y el mirador de la Huerta, ambos conocidos por sus vistas espectaculares, que capturan la esencia del paisaje y se han convertido en puntos de interés tanto para residentes como para visitantes.

Horario y precios del museo de Arte Contemporáneo

Genalguacil, en Málaga (Shutterstock).

Si está pensando en visitar el museo, debes saber que el coste de su entrada es de 2 € excepto los menores de 13 años que su entrada es gratuita. Por otro lado, el horario de invierno es de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, mientras que el de verano es de jueves a domingo (en agosto todos los días) de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas.

Cómo llegar a Genalguacil

Desde Málaga, el viaje hasta Genalguacil es de alrededor de 1 hora y 55 minutos por la carretera AP-7 (hay peajes). Por su parte, desde Marbella el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 20 minutos por la misma vía.