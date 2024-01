Trabaja en dos restaurantes y le despiden de uno por tener dos empleos: “Me dijeron que no volviera al día siguiente”

TikTok de @sergiovalla

En Tiktok uno puede encontrar de todo. Entre otras cosas, gente joven que se va a vivir al extranjero y te narra desde allí como es su día a día y su trabajo. Por mencionar algunos casos, Rebeca del Río cuenta cada día como es ser Aupair en Nueva York y Ana Conrado desvela curiosidades de vivir en Finlandia y de su sistema educativo. Otro que se incluye en este grupo es Sergio Valla (@sergiovalla), quien se ha ido a vivir a Australia para un año entero y trabajar de camarero, pero el día 38 ha tenido un percance.

“Me han echado de mi trabajo, me dijeron que no les gustaba la gente que tenía dos trabajos”, ha explicado en su cuenta. Su vídeo ya acumula más de 70.00 me gusta. “Los managers empezaron a hablarme fatal, tenían donde pincharme”, ha contado. De un día para otro le dijeron que “ya no le necesitaban”.

“Les respondí que para la próxima, si es posible, me avisen con más antelación, y me acabaron diciendo que no importaba que fuera tampoco al día siguiente”, afirma el tiktoker. Tras este golpe, su intención era acudir en persona para pedir explicaciones por “todas las faltas de respeto”, pero lo descartó por no perder tiempo. De alguna manera sí que ha querido que fueran conscientes del daño hecho, por lo que publicó su historia en la red social y desató un debate sobre si era ético o no que una empresa te despidiera por tener dos trabajos, maltrato aparte.

“Para los que dicen que es normal que no quieran que trabajes en dos sitios... No lo es, ¿qué va a vender, secretos industriales?”, ha comentado un usuario de forma irónica. Otro agradece su sinceridad y transparencia: “Por fin alguien que no lo pinta todo de color de rosa (fuera de España)”.

¿Se puede tener dos trabajos?

En España no existen restricciones legales sobre cuántos trabajos se te permiten tener al mismo tiempo. Sin embargo, si ya tienes un trabajo a tiempo completo, es posible que tu empresa te pida exclusividad, por lo que antes de firmar otro contrato es importante conocer lo que ya pone en el firmado, por si existen cláusulas. “Si violas esos términos, podrías dañar tu relación con ese empleador y potencialmente perder ese trabajo”, advierten desde LHH, empresa encargada de ayudar a personas y compañías a adaptarse a los nuevos tiempos y la gestión de personal.

“Si los términos del contrato no te impiden aceptar un trabajo adicional, es posible que te prohíban trabajar con un competidor. En esa situación, evita el trabajo que cree un conflicto de intereses. Hacer esto demuestra respeto y ayuda a mantener una relación positiva con tu empleador. Incluso si no tienen reglas sobre el empleo externo, es posible que desees informarles de tu decisión. Esta comunicación puede mantener la confianza y proporcionar información sobre tu situación. Dependiendo de tu puesto o relación, tu supervisor puede estar dispuesto a crear un horario que se adapte a tus necesidades”, concluyen.