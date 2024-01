Paolo Vasile desvela por qué no renovó a María Teresa Campos en Telecinco: “Ella no lo entendió”

Paolo Vasile y María Teresa Campos. (Europa Press / Mediaset España)

Paolo Vasile ha reaparecido este viernes en la televisión española. El que fuera consejero delegado de Mediaset España llevaba un año apartado de los medios tras su salida de la compañía audiovisual, pero no ha querido perder la oportunidad de participar en el homenaje a María Teresa Campos que TVE emitirá esta víspera de Reyes y del que ha dado algunos detalles en directo en Mañaneros.

El italiano ha entrado por teléfono en el programa presentado por Jaime Cantizano para dedicar unas palabras de cariño a la difunta comunicadora. “Teresa era especialmente agradable. Tenía mucho carácter y unos prontos impresionantes que terminaban rápidamente en un abrazo, una sonrisa e incluso una carcajada”, ha comentado mientras Terelu Campos escuchaba atenta y emocionada desde el plató.

“Lo que me ha hecho amar mucho a la Campos es que ella era una grandísima profesional, una comunicadora y una madre total, a todas horas. Esto es algo muy positivo, porque a veces el éxito, el trabajo y la adrenalina te hacen olvidar las cosas que son realmente importantes”, ha reflexionado Vasile, que destaca que Teresa “aportó la curiosidad y la variedad de la información” a la televisión. “Su gran aportación fue contar la vida, estar al lado de la gente contando lo que sucede, que era mi objetivo de televisión”, agrega.

Carmen Borrego y Terelu Campos, en el homenaje a María Teresa Campos. (RTVE)

Pese al cariño que ambos se profesaban, su relación personal tuvo una crisis cuando Mediaset no renovó el contrato de María Teresa, tras lo cual la periodista dio el salto a Antena 3 y, desde su nuevo formato, dedicó un duro mensaje a Vasile que incluía el calificativo de “gilipollas”.

Sobre aquel episodio, el exdirectivo de la cadena de Fuencarral desvela ahora el motivo por el que no pudo retener a la Campos en la empresa: “Yo no pude renovarle el contrato por un tema económico. Lo que me pedía su representante estaba fuera de nuestra homogeneidad. Cuando se tiene una empresa, hay que mantener un equilibrio, un poco como en casa. Yo tengo tres hijos y seis nietos, cada regalo se multiplica por seis y el valor tiene que ser más o menos el mismo. Ella no lo entendió”, ha expresado.

Hablamos con Paolo Vasile👉"No pude renovarle el contrato por un tema económico, para mantener el equilibrio en la cadena"#Mañaneros5E https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/Pg7OzuplkX — Mañaneros (@MananerosTVE) January 5, 2024

Sobre el “simpático calificativo” que le dedicó Teresa, Paolo ha comentado lo siguiente: “Probablemente lo soy, pero en ese caso yo simplemente hice lo que tenía que hacer como gestor”.

Antes de finalizar su llamada, Cantizano ha querido saber si echa de menos la televisión tras haber formado parte de ella durante más de tres décadas. “Es una pregunta que no me he hecho”, ha dicho el italiano tras unos segundos de duda. “¿Y crees que la televisión te echa de menos a ti?”, le ha preguntado Terelu. “Espero que sí”, afirma él, que confiesa que lleva “desde el 1 de enero de 2023″ sin saber “absolutamente nada” de la televisión en España, un retiro que solo ha interrumpido para homenajear a la que fue una de las figuras históricas de su etapa en Mediaset.