La madre Kyliam, el primer bebé de 2024: “Ni pensé en las uvas, la campanada final fue tenerlo”.

01/01/2024 Fran Barreiro y Jenny Gallego, padres primerizos del ayuntamiento pontevedrés de Gondomar, posan con su hijo Kylian.

Jenny Gallego, la madre de Kyliam, el primer bebé de 2024 nacido en Vigo, ha reconocido este lunes a EFE que no pensó “en las uvas”: “La campanada final fue tenerlo”. Un niño llamado Kyliam ha sido el primer bebé de 2024 nacido justo a medianoche en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

El parto se produjo a las 0:00 horas, el bebé pesó 3,42 kilogramos y sus padres son una pareja primeriza de Gondomar (Pontevedra) que había ingresado a media tarde del domingo.

La madre, Jenny Gallego, ha asegurado que todo fue “superbien” y no se enteró “de nada”: “Me ayudó mucho la epidural, así que de maravilla”, ha relatado. No pudo tomar las uvas ni pensó “en comerlas tampoco” mientras daba a luz: “La campanada final fue tenerlo”, ha continuado.

La abuela materna, Mari Carmen Álvarez, ha detallado que es su cuarto nieto y ahora toca “trabajar” para sacarlo adelante. Como su hija ingresó a las 17:15 horas pensó que lo tendría sobre las 19 horas, pero cuando vio que se acercaba la medianoche pensó en esperar al año nuevo. ”Dijimos que espere dos minutos y así sale a las 12, y así fue, y todos felices y contentos”, ha concluido.

Otros niños nacidos en 2024

Kyliam se ha adelantado a otros bebés nacidos en los primeros minutos de 2024, seguido de cerca por Carme Ballester Catany, a las 0:03 en el hospital de Manacor (Mallorca) y también a la misma hora, pasados apenas tres minutos de la medianoche, nacía Vera Escolano Navarro en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Erik y Rubén fueron los primeros recién nacidos en Madrid en los primeros minutos de 2024, llegando al mundo ambos a las 0.14 horas en los Hospitales de La Paz y en el de Fuenlabrada, han informado fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid. Las fuentes han destacado la coincidencia anecdótica del “empate” al llegar a nacer ambos en ese minuto 14 respetándose entre ellos, como si no quisieran robarse el protagonismo y poder compartir el honor.

Erik nació en el Hospital de La Paz con un peso de 4 kilogramos y una estatura de 55 centímetros, mientras que Rubén lo hacía en el Hospital de Fuenlabrada con sus 3,10 kilogramos y 49,5 centímetros de estatura. Sanidad no destacó ninguna incidencia destacable en ambos partos y los dos bebés se encuentran en buen estado.