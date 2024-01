El deseo que pide Djokovic para 2024: “Conseguir el oro olímpico para mi país”

El serbio Novak Djokovic durante su partido de exhibición en la Riyadh Season Cup contra el español Carlos Alcaraz. (REUTERS/Ahmed Yosri)

La ambición de Novak Djokovic es algo que no sorprende a nadie. Cerró el año 2023 con una temporada brillante en términos profesionales, venció en tres de los cuatro Grand Slam (Australia, Roland Garros y Estados Unidos), ganó las ATP Finals en Turín y finalizó en lo más alto del ranking. En esta campaña, Nole ha batido numerosos récords, el más reseñable: ser el tenista con más grandes de la historia. Pese a esto, el hambre del serbio no cesa, que ya tiene su mirada puesta en un 2024 que acaba de comenzar.

Siete minutos antes de finalizar el año en Perth, el balcánico reflejó el sentir de una nación al celebrar con sus compatriotas el pase a cuartos de final de Serbia en la United Cup. Djokovic brilló tanto en su victoria en individual frente a Zhang, como en el partido de dobles mixto junto a Olga Danilovic, asegurando así el triunfo serbio ante China.

Con una transición de año que poco sabía de pausas, Djokovic compartió su alegría: “El triunfo antes de la medianoche ha sido un escenario impresionante. Ver a tantos aficionados serbios en las gradas fue emocionante, creo que es la mejor manera de dar la bienvenida al nuevo año”. El tenista también quiso elogiar el país australiano, escenario de numerosos triunfos en su carrera, entre ellos, el Open de Australia, que intentará revalidar el próximo enero: “La inmensa mayoría de temporadas que he empezado en Australia han sido magníficos. No sé qué tiene este país que me hace jugar a tan alto nivel. Participar en competiciones por equipos es muy positivo, me brinda una energía especial para comenzar una nueva temporada”.

¿Su principal deseo de 2024? Ganar el oro olímpico

En medio de la euforia por conseguir la victoria con su país, Djokovic no dudó en revelar sus deseos de continuar cosechando éxito y quebrando récords en el tenis mundial. Mencionó la especial significación que tienen para él los torneos de Grand Slam y la Copa Davis. Sin embargo, su mira está puesta en un logro aún mayor: la medalla de oro olímpica. “Siempre he creído mucho en mí mismo, soy un tenista muy completo y sé que si juego a mi nivel, puedo ganar a cualquiera y en todos los escenarios posibles. No es un secreto que lo que más me motiva es seguir batiendo récords y hacer historia en este deporte. Los torneos de Grand Slam y la Copa Davis son muy importantes para mí, aunque conseguir un oro olímpico para mi país sería muy grande. Diría que ese es el objetivo prioritario que me marco para este año”, aseguró el ganador de 24 Grand Slams.

Djokovic, consciente de la constante evolución del deporte, también recalcó la importancia de manejar un calendario que le permita cuidar su cuerpo y no verse afectado por el cambio de superficies, con el objetivo de permanecer en la cima del tenis. “Mi actitud competitiva no va a cambiar esta temporada. Quiero organizar bien mi calendario para preservar mi cuerpo, no sufrir con cambios de superficie y poder optar a los éxitos más grandes del tenis”, puntualizó el tenista, insinuando con ello que su hambre de victoria y su presencia en las pistas seguirán siendo un estandarte en el 2024.

Con un 2023 en el que ha demostrado una vez más por qué es uno de los nombres más grandes en la historia del tenis, Novak Djokovic deja claro que ni la gloria pasada ni el paso del tiempo han mermado su espíritu competitivo.