Cristina Pedroche, un año más, acusada de plagiar su vestido de las Campanadas

No hay Nochevieja sin Cristina Pedroche, y tampoco sin una polémica relacionada con ella. Se ponga lo que se ponga, la presentadora siempre termina al día siguiente rodeada de una gran expectación, ya sea por el vestido que lleva, por su discurso o por otra cosa. Este año el motivo ha sido su traje, una original pieza de Paula Ulargui, compuesta en un 80% por agua, sostenible y creada junto con su equipo y bajo la dirección de su estilista y amigo, Josie.

De color verdoso, este traje dejaba a la vista buena parte de su anatomía, como ya es tradición y, pese a ser de lo más novedoso, ha sido acusada de plagio. No es la primera vez que a Cristina le sucede esto, pues en otros años sus estilismos de las Campanadas han sido comparados con otros conocidos. El año pasado, por ejemplo, de su traje escultural de paloma se dijo que era muy parecido a uno de India Martínez y con el de “hada del bosque”, se la acusó de estar copiando a uno que Leticia Casta lució en 1999 en la pasarela.

Este año, a la presentadora vallecana se la ha señalado en las redes sociales de haber copiado a Becky G. El primero en salir a la luz fue el de la cantante, que lo lució en el año 2022 y, por lo tanto, sería la precursora de este look. Si bien cada uno tiene unos detalles diferentes, es imposible no fijarse en que tienen muchos puntos en común que hacen que sean muy parecidos. No solo el color, también el tipo de tejido o el diseño de la parte superior. En cuanto a sus diferencias, el de Becky G tiene más tela en la zona del pecho y del vientre, una parte que Pedroche dejó al aire.

Y mientras que Cristina lo ha elegido para la noche más especial del año, en la que ha querido mandar un mensaje sobre la importancia del cuidado del planeta y del agua como recurso, Becky G lo lució para protagonizar un reportaje en una revista de Estados Unidos, concretamente para Variety, en la que habló de su éxito en la música.

Otras polémicas

La otra gran polémica que Cristina Pedroche protagonizó por su vestido de las Campanadas fue en 2019, cuando las redes sociales la señalaron por haberse inspirado de más en la modelo. Su traje de “hada del bosque” era muy parecido al que Casta llevó en un desfile de Yves Saint Laurent a finales de los años 90. Consciente de que la polémica podría surgir, su diseñador y amigo, Josie, advirtió que “se va a liar con las acusaciones de plagio, pero estoy tranquilo”.