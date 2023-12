Cristina Pedroche impacta, de ‘agua’ e inspirándose en Lady Di, en las Campanadas de 2024

Cristina Pedroche con un diseño de Paula Ulargui. (Instagram)

La presentadora Cristina Pedroche se ha convertido en un referente indiscutible de las Campanadas. Año tras año, la expectación en torno a su vestuario se ha erigido como uno de los grandes temas del 31 de diciembre, en el que suele en convertirse en protagonista gracias a su look. Es así desde su primera aparición en esta cita televisiva y es que Pedroche no ha dejado de sorprender con atuendos que han dado lugar a todo tipo de comentarios y han generado un fenómeno mediático que trasciende las fronteras de la propia emisión.

Sus elecciones estilísticas suelen caracterizarse por la audacia y la originalidad, incorporando elementos de alta costura y propuestas de diseñadores españoles que buscan potenciar la moda nacional. Este año no ha sido menos y la vallecana ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. En esta ocasión, ha impactado con un atuendo que en un primer momento estaba formado por una capa blanca decorada con vegetación. Como siempre, lo más llamativo estaba debajo, donde ‘escondía’ el traje en sí. Pero antes de mostrarlo, Pedroche aprovechaba para contar que iba de “madre naturaleza” y que el collar que decoraba su frente estaba ahí porque se había inspirado en “mujeres empoderadas” como Ladi Di.

Tras de su estilismo había un mensaje, que en este año ha estado enfocado en la naturaleza y la importancia de cuidarla a través del cuidado del agua. “Esta noche me uno a Greenpeace para que este sea el año del punto de inflexión. Sin agua no hay vida. Es nuestra responsabilidad cuidar el planeta, la casa en la que vivimos”, ha dicho mirando a cámara. Además, ha querido rendir “un homenaje a las madres, las que nos dan vida, y nos cuidan. A ese instinto salvaje que nos mantiene unidos a la tierra, aunque estamos de prestado, no lo olvidemos. Aunque es urgente, todavía estamos a tiempo, salvemos el agua”, ha afirmado emocionada.

En una iniciativa conjunta con Greenpeace y la diseñadora Paula Ulargui, junto con su equipo y bajo la dirección de su estilista y amigo, Josie, la presentadora de Vallecas ha captado la atención con un diseño de vestido innovador que, por primera vez, incorpora elementos naturales como el agua y las plantas en su confección. El estilismo, destacado por su complejidad, marca un hito en las apariciones de Pedroche durante las celebraciones de Nochevieja en la última década.

Para los zapatos, Cristina ha elegido una plataforma de madera de pino, complementada con tiras hechas de algodón y el mismo biomaterial empleado en la creación de su vestido.

Gran repercusión

La repercusión de los estilismos de Cristina Pedroche no solo se ve reflejada en las redes sociales, los y foros de moda, sino también en piezas periodísticas y reportajes que examinan el impacto cultural de sus elecciones. La presentadora siempre consigue impactar, sí, pero también crear una suerte de diálogo con el público a través de su vestimenta revela y es que su intención, como ella bien dice, es romper moldes y desafiar las expectativas. No solo en la última noche del año, también en los días previos, creando un espectáculo televisivo que se ha consolidado en la tradición española de las Campanadas.

Gracia a esto, la mujer de David Muñoz ha logrado así trascender su papel como presentadora para convertirse en un icono de la noche de Fin de Año. Su colaboración con marcas y diseñadores, la meticulosa planificación de su apariencia y la intriga que mantienen hasta el último momento son elementos que contribuyen a la fascinación del público. El debate en torno a sus elecciones de vestuario abre conversaciones sobre la moda, la expresión personal y el entretenimiento televisivo, temas que se entrelazan en esta fecha señalada del calendario festivo español.