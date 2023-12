Rafa Nadal regresa a la competición con un sorteo afortunado: sin cabezas de serie y un panorama alentador

El tenista español Rafael Nadal fue registrado este 28 de diciembre, al prepararse para disputar el torneo de Brisbane, en las canchas del Queensland Tennis Center, en Brisbane (Australia). EFE/Darren England

Tras once meses alejado de las pistas por una lesión en el psoas ilíaco izquierdo y su posterior paso por quirófano, Rafa Nadal debutará en Brisbane ante un jugador de la fase previa. Un panorama alentador en un sorteo afortunado para el español, que le brinda más tiempo para afinar su preparación, mientras su rival contará con dos partidos de rodaje. Según ha adelantado AS, y a falta de confirmación oficial, el primer partido de Nadal sería el próximo martes 2 de enero, en la sesión nocturna australiana, es decir, a las 9:30 o a las 11:30 horas de la mañana española.

Antes de su debut en el cuadro individual, el español formará equipo con su entrenador Marc López, con el objetivo de sumar minutos en pista y pulir los últimos detalles de cara al Open de Australia. Juntos conquistaron el oro olímpico en Río 2016. Se enfrentarán a la dupla australiana de Max Purcell y Christopher O’Connell este domingo 31 de diciembre, alrededor de las 6:30 hora española.

Te puede interesar: Los secretos de la dieta con la que Rafa Nadal se prepara para volver a competir: “Me ha costado mucho esfuerzo”

Cuadro de dobles para Rafa Nadal y Marc López.

Posible camino para Nadal

El balear atraviesa una situación delicada. Con el puesto 672º en el ranking solo puede acceder a la competición con el ranking protegido (9º) o con una invitación (como en este caso), en cualquiera de los casos no puede ser cabeza de serie de los torneos (a no ser que vaya ascendiendo puestos en el ranking por méritos propios), lo que no le deja exento de toparse con alguno de ellos en las primeras rondas. En este caso, ha evitado a Holger Rune, el ‘coco’ principal.

Así, en el horizonte de Nadal perfilan posibles rivales como Gregoire Barrere (84º), Alex Michelsen (97º), Quentin Halys (100º), Diego Schwartzman (114º), Maxime Cressy (126º) o Dominic Thiem (98º). Algunos viejos conocidos por Rafa como Thiem con quien disputó dos finales de Roland Garros y con quien se midió el viernes en un entrenamiento, o Schwartzman, uno de sus rivales clásicos en la última década.

Superado su debut, se mediría con Aslan Karatsev (35º) o Jason Kubler (102º). En cuartos, lo esperaría Jordan Thompson (55º), Ugo Humbert (20º) o Aleksander Vukic (62º). En semifinales se toparía con Andy Murray (42º), Grigor Dimitrov (14º) o Tomás Etcheverry (30º). Holger Rune (8º), primer cabeza de serie, Ben Shelton (17º) o Sebastian Korda (24º) son los jugadores que podrían estar esperando a Rafa en la final para pelear por el título. El primero para Rafa después de un largo descanso forzado.

Cuadro que tendrá que seguir Rafa Nadal en individuales.

El de Manacor llega a la capital de Queensland con la energía cargada para afrontar la competición que inaugurará su calendario para 2024. Un torneo que disputará por segunda vez desde 2017, cuando llegó a los cuartos de final, y que se vuelve a celebrar de nuevo desde su última vez en 2019. Este será uno de los eventos que inaugure el ATP Tour 2024 junto a la United Cup y el Bank of China Hong Kong Tennis Open.