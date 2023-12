Roberto Leal paraliza ‘Pasapalabra’ y riñe a una concursante tras intentar hacer trampas: “¡¿Dónde vas?!”

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

El espacio de Antena 3 Pasapalabra es uno de los concursos preferidos por la audiencia. Cada tarde, millones de usuarios encienden la pantalla para no perderse la lucha entre los participantes y equipos de invitados famosos. De esta manera, a lo largo de sus años de emisión, el programa ha dejado en el imaginario colectivo numerosos recuerdos, como su clásico rosco o los ganadores de cada edición.

Sin embargo, en esta ocasión, la anécdota que quedará en nuestra memoria ha sido la estrategia que ha llevado una invitada con el fin de ganar las pruebas del concurso. Como se sabe, antes de pasar a El Rosco, los concursantes se dividen en dos equipos: el equipo azul y el equipo naranja.

Cada grupo tendrá que hacer todo lo posible por obtener la puntuación máxima en el tiempo estipulado. Con el afán de ganar todas las pruebas posibles, una celebrity del equipo naranja se saltó las normas del concurso.

Adriana Torrebejano junto a Alex García en 'La pista' de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Después de muchos años sin aparecer por el programa de Antena 3, Adriana Torrebejano se ha convertido en la protagonista de uno de los momentos más inusuales del espacio. “Hacía tiempo que no venía. Ya me estaban echando la bronca en Instagram”, ha dicho a modo de broma, poco después de unirse al equipo de Moisér Laguardia, en el que también se encontraba Alex García.

“¿Dónde vas?”

Poco después de dar inicio al programa, el presentador, Roberto Leal, ha tenido que paralizar Pasapalabra para llamar la atención a la actriz y evitar que esta le chivase las respuestas a su compañero. Tanto Alex García como Adriana Torrebejano se encontraban realizando la prueba de La pista musical, que consiste en adivinar una canción a partir de las pistas que da el conductor del espacio. Si fallan, el turno se cede al oponente.

El presentador Roberto Leal y la actriz Adriana Torrebejano en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

La melodía que tenía que adivinar el también actor era Lo malo de Aitana y Ana Guerra. Si bien el canario desconocía completamente el single, lo cierto es que a la catalana le sonaba el inicio de la canción. Como la actriz tenía clara la respuesta, se ha levantado de su asiento para decirle la respuesta a su compañero y evitar perder el turno y, en consecuencia, la puntuación.

“¡No, no puedes! ¡¿Dónde vas?! Siéntate ahí”, le ha dicho el presentador antes de que esta pudiera chivarle la respuesta a Alex. Torrebejano trató de justificarse y le explicó a Leal que solo quería bailar con su compañero, pero esta excusa fue en vano. “¿Cómo que vas a bailar? Estate quieta”, ha dicho seriamente el de Alcalá de Guadaíra.

Una de las normas básicas de La pista musical es que los participantes no pueden ayudar a ninguno de sus compañeros a acertar la prueba. Ante la ‘regañina’ que le ha echado Leal, la actriz ha insistido en que solo buscaba bailar con García. “Que no iba a decir nada, solo iba a bailar”, ha reiterado Torrebejano, que no pudo evitar reírse ante la situación.

Roberto Leal pensó que la actriz se había olvidado de las normas del programa, ya que llevaba mucho tiempo sin visitar el espacio, por lo que quiso quitar hierro al asunto y, a modo de broma, le pidió a Moisés Laguardia que sujetase a la actriz para evitar que volviese a hacer trampas. “Estoy atada ¿Por qué me habéis atado?”, ha dicho irónicamente Torrebejano al final de la prueba.