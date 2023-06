Roberto Leal y su madre, juntos en un programa de miedo: “Es la excusa perfecta para pasar tiempo con ella”

Roberto Leal en la presentación de novedades de la plataforma Atresplayer (Europa Press)

Roberto Leal se ha convertido en uno de los rostros estrella de la pequeña pantalla. Además de triunfar con Pasapalabra, el sevillano está trabajando en un ambicioso proyecto del que no solo será la imagen principal, también el productor. Así lo ha desvelado en la presentación de los nuevos contenidos de Atresplayer, en la que Infobae España estuvo presente y fue uno de los medios que habló con el protagonista de esta noticia.

Se llama Casafantasmas y sobre él afirmó que “estoy tan contento como asustado por lo que conlleva el proyecto, porque es algo que me hace mucha ilusión, pero por otro me da mucho miedo”. Y es que en este programa visitará casas y lugares sobre los que hay leyendas misteriosas. “No sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar, me encanta todo lo paranormal y de pronto se me ocurrió este proyecto, pero como ir solo me da miedo, dije, ¡voy a llamar a mi madre!”.

Y así hizo, logrando convencer a su progenitora de que se convirtiera en su compañera de aventuras. “Me dijo, ‘venga, vale, ¡te acompaño!”. Sobre cómo se está tomando su madre el salto a la televisión nacional, aseguró que “está muy contenta” y es que “ella cree fehacientemente en todo esto y como buena madre que es ha vivido alguna que otra experiencia, pero lo lleva con normalidad. Es normal que le dé miedo, pero menos que a mí porque si nos tenemos que agarrar en algún momento me agarraré yo a ella”.

Sin fecha aún de estreno, Roberto Leal adelantó que van a “adentrarnos en casas, castillos... En España hay muchos lugares encantados e iremos donde haya testimonios reales porque no es un programa de cachondeo, es un programa de misterio”. Si bien es cierto que habrá una capa de humor, por la relación entre ambos, su intención es tratar el tema con la seriedad que se merece.

Roberto Leal junto a su madre y su mujer en una imagen de redes sociales. (Instagram)

Roberto, que ya había trabajado con su madre en el programa Escala Sur, de Canal Sur, aseguró que Mercedes, como se llama su progenitora, es una mujer “bastante natural” y que lo mejor de todo es que es “la excusa perfecta para pasar tiempo con ella”. Por eso cree que la combinación será perfecta y el espectador se quedará atrapado. “Yo quiero que se cuenten bien las historias y que la gente cuando lo vea diga, ‘oye, he aprendido esto, no sabía que ahí había una leyenda fantasmagórica’”.

Mientras llega el momento, el de Alcalá de Guadaíra está disfrutando del éxito de Pasapalabra, sabedor de que es una gran etapa de su vida. “Soy consciente de que estoy en un programa que hace una audiencia increíble y que lleva así bastante tiempo”. Pese a ello, la fama no se le ha subido a la cabeza, él continúa con los pies en la tierra, pues sabe que “el éxito te llega con programas así, pero hay un trabajado detrás. Hay que disfrutarlo y vivirlo y cuando se pase... El éxito no vas a vivirlo siempre y ahora puedo decir que he tenido suerte de haber estado en programa que han funcionado, pero otros muchos no. ¡Ojalá dure!”.

