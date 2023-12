Detenido por clavar un destornillador a su suegro y agredir a su pareja durante la Nochebuena en Salamanca

Un Agente de la Policía Nacional (Rober Solsona / Europa Press)

Las fiestas navideñas son un momento para disfrutar y para reunirse con la familia y los seres queridos. Un periodo lleno de felicidad, ilusión, inocencia, regalos, villancicos, comida (muchísima comida). Sin embargo, por desgracia en algunos casos no es así. Este martes, la Policía Nacional detuvo a un hombre en Salamanca, después de que este agrediera presuntamente a su pareja y le clavara un destornillador a su suegro durante la cena de Nochebuena. Según han confirmado fuentes policiales, las lesiones que presentaban ambas víctimas eran leves.

Los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se trasladaron al lugar de los hechos inmediatamente después de recibir el aviso. La agresión ocurrió en un domicilio situado en la avenida San Agustín. Una vez en la vivienda, el presunto autor de los hechos se resistió a colaborar con los agentes de policía, mostrando una actitud violenta y desafiante con ellos.

Después de que los policías solventaran la situación y detuvieran al atacante, fue el turno del Juzgado, quienes se pusieron al frente del caso y decretaron libertad con medidas cautelares para el presunto agresor.

La abogada, Verónica Guerrero, ha explicado los detalles que se han conocido del caso y que han llevado a los Juzgados a tomar medidas cautelares: “Se valora donde se produce el ataque con el destornillador. Si por ejemplo el ataque es en el cuello, una zona mortal, se podría dar una tentativa de homicidio, pero si el juez ha apreciado heridas leves, ahí no lo incluye en la prisión provisional y es cuando determina estas medidas cautelares”. En este sentido también ha asegurado que se basan en firmar, semanalmente, la retirada del pasaporte hasta que se lleve a cabo el juicio sobre esta agresión.

Otros sucesos en Navidad

Este no es el único suceso que se ha producido esta Navidad, ya que el día 26 de diciembre un hombre secuestró un taxi en Benalmádena, Málaga. El atacante portaba dos escopetas y tenia intención de localizar a los agentes de la Policía Municipal que habían requisado su vehículo. Según fuentes policiales, el agresor, cuya identidad no ha sido revelada, habría llevado a cabo el secuestro después de descubrir que su coche había sido retirado de la vía por una grúa debido a que decidió aparcar en un lugar en el que no estaba permitido.

A ello se suma la fuga de un sicario de 20 años de la cárcel de Alcalá Meco. Yusef M.L. más conocido como El Pastilla se escapó el día 23 de diciembre durante las comunicaciones familiares, en donde aprovechó el trasiego y la confusión para mezclarse con los visitantes. Por otra parte, los excesos con la bebida también ha sido protagonista esta Navidad. Durante el 25 de diciembre, se han producido tres accidentes en Madrid, que han dejado tres heridos graves: un atropello grave en Ferraz, un accidente de patinete en Vallecas y otro de moto en la Castellana.