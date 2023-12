La comunidad de vecinos donde se busca al culpable de envenenar a los gatos: “La caseta va a estar vigilada”

Cartel colgado en una comunidad de vecinos en España. (Twitter)

Con los amantes de los gatos uno no puede meterse. Estos animalicos generan mucha ternura, pero no a todo el mundo. El mundo se divide entre los amantes de los felinos y los que los detestan. Y los que los detestan pueden llegar a ser crueles hasta el punto de envenenarlos para hacerlos desaparecer. Esta es la acusación que se hace en una comunidad de vecinos en España, donde una colonia de gatos ha provocado la aparición de carteles acusadores al puro estilo de Aquí no hay quien viva.

“Se les comunica a los vecinos que se volverá a colocar la caseta a los gatos, al lado del monte, donde no molesta a nadie y va a estar vigilada por lo ocurrido hace unos meses”. Así comienza un comunicado que uno de los vecinos ha colocado en una zona común a vista de todos y que se ha compartido en redes sociales.

Te puede interesar: La comida de Navidad en casa del mejor chef del mundo: así fue la exquisita receta de Dabiz Muñoz

La persona que ha colgado este papel acusa a uno de los vecinos de envenenar a los gatos y de hacerlos desaparecer. Y le señala directamente: “Hay una persona sospechosa de estos delitos y hay pruebas de envenenamiento, todo está registrado en el Seprona, ayuntamiento y veterinarios”. Para la tranquilidad de los amantes de los gatos, los de esta comunidad ya están siendo atendidos y han sido llevados al veterinario.

La colonia está controlada por el conocido como Método CER, una solución al control poblacional de gatos callejeros y ferales el cual consiste en una adecuada alimentación, seguimiento y supervisión de los felinos que habitan en las calles. Las siglas CER corresponden a captura, esterilización y retorno.

Te puede interesar: Todo lo que se sabe del asesinato múltiple en Francia: encuentran muertos en su casa a una madre y sus cuatro hijos en Nochebuena

“Somos vecinos, no una protectora”

“La ley lo deja claro -continúa el comunicado- las colonias de gatos que habiten cerca de comunidades de vecinos no serán responsabilidad de estos, sino del ayuntamiento”. “Y concluye: “Con el fin de proteger la integridad de los animales, causar daños a estar colonias, ya sea su eliminación, desplazamiento o reubicación, estará multado con cantidades que oscilan entre los 10.000 y los 50.000 euros”.

Lanzan un gato por la ventanilla del coche en plena autovía (@SocialDrive_es).

Te puede interesar: Un juez reconoce a un hombre como padre de una niña concebida por inseminación artificial porque fue “un proyecto común”

Pero algún vecino molesto con este drama, ha dejado su opinión reflejada sobre el papel. “Déjate de rollos, que somos vecinos, no una protectora”, ha respondido.