Cayetano Martínez de Irujo, preocupado y serio tras pasar la Navidad con Genoveva Casanova

Cayetano Martínez de Irujo. (Europa Press)

Quedan solo unos días para que se ponga punto final a uno de los años más complicados de Genoveva Casanova. Fue el pasado mes de noviembre cuando comenzó todo, a raíz de la publicación de unas imágenes en las que se la podía ver acompañada de Federico de Dinamarca, el heredero al trono danés. No solo aparecían en actitud cómplice, sino que además, según la revista Lecturas, quien desvelaba este material, ambos habían pasado la noche en la casa que la mexicana tiene en el corazón de Madrid.

Como era de esperar, las reacciones no tardaron en llegar y, desde entonces, Genoveva vive apartada del foco público, cuidándose y a la espera de que todo se tranquilice para retomar su vida. Sin embargo, ese momento aún no ha llegado y la ex de Cayetano Martínez de Irujo continúa escondida y al resguardo de sus seres más queridos. Entre ellos se encuentra el padre de sus hijos, quien no solo le ofreció su primer refugio, el palacio de Arbaizenea (San Sebastián), que es de su propiedad, sino quien además ha sido uno de sus apoyos estas fiestas.

Así ha quedado demostrado esta Navidad, en la que Genoveva ha recibido dos visitas muy especiales, la de su ex y la de su hija, Amina. Una visita que captaron las cámaras de Europa Press, que pudieron comprobar que padre e hija salieron juntos del domicilio de la azteca, dando a entender que cenaron juntos en Nochebuena.

Cayetano Martínez de Irujo y su hija, Amina. (Europa Press)

A la salida del domicilio, y en comparación con otras ocasiones, el duque de Arjona se mostraba serio y lucía casi preocupado, algo muy entendible teniendo en cuenta la situación actual de Genoveva. Lo mismo su hija, Amina, quien pese a residir en Londres no ha dudado en volver a su ciudad natal para disfrutar de las fiestas y visitar a su madre.

Segundo plano

Si algo queda claro tras estas imágenes, es que Genoveva Casanova ha dejado atrás su estancia en San Sebastián y, aunque todavía quiere estar en un segundo plano, consciente de que la tormenta mediática no ha pasado, ya ha comenzado a retomar su vida poco a poco.

Portada de la revista 'Lecturas'.

La mexicana no solo se ha convertido en una persona de interés en España, también en Dinamarca. A raíz de sus fotografías con el heredero al trono, algunos medios de comunicación nacionales la han tachado despectivamente como “cazafortunas”. Un término que empezaron a emplear después de que los medios daneses indagasen la vida de la actriz y, concretamente, conociesen su historial amoroso, que va desde Cayetano Martínez de Irujo a José María Michavila, pasando por otros no confirmados, como el que supuestamente mantuvo con Gonzalo Vargas, hijo de Mario Vargas Llosa, o el cantante Luis Miguel.