Genoveva Casanova actualiza su estado de salud tras sufrir una embolia y un infarto pulmonar: “Cada día es un regalo”

Este miércoles, ¡Hola! desveló que Genoveva Casanova ha vivido uno de sus peores momentos debido a un grave percance en su estado de salud. Según la revista, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo sufrió una embolia pulmonar que derivó en un infarto y un derrame por el que había permanecido ingresada durante ocho días en el Hospital Universitario de Moncloa, en Madrid.

Dos semanas después de este preocupante revés, la mexicana, de 46 años, ha publicado un post en sus redes sociales en el que ha detallado cómo se encuentra. Genoveva ha explicado que ya está “en proceso de una larga recuperación”, dejando entrever que afronta esta etapa con mucha fuerza y ánimo y que está deseando volver a recuperar su día a día.

La madre de los mellizos Luis y Amina, fruto de su relación con el duque de Arjona, ha posteado dos imágenes en su cuenta de Instagram. “Una del día 21, al día siguiente de ser ingresada en el hospital por un tromboembolismo pulmonar que me causó un infarto pulmonar, un derrame y daño en uno de los ventrículos del corazón... Y otra de esta mañana saliendo a caminar al Retiro, 15 días después, ya en proceso de una larga recuperación”, ha expresado la mexicana.

En el post, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha dejado claro que tanto ella como los médicos desconocen qué pudo haber causado el infarto pulmonar, por lo que tampoco lo atribuyen a un efecto secundario del coronavirus. “Covid o no (no estamos seguros de que esa haya sido la causa), he comprobado lo importante que es hacerse una analítica profunda y ver cómo estamos, por si las dudas... Así podemos prevenir problemas importantes. En mi caso habrían sido los Dimeros D, que reflejan la coagulación de la sangre”, ha manifestado.

“También he comprobado la importancia de llevar una vida sana, con una buena alimentación y ejercicio. Créanme. Sí hace la diferencia. Y sobre todo, ha sido un buen recordatorio de la importancia de enfocar la vida en hacer felices a la gente que nos quiere. Eso es lo único importante en esta vida. ¡No debemos desperdiciar ni un día! Cada uno es un regalo”, ha expresado Casanova como un pequeño consejo a más de 60 mil seguidores en Instagram.

La que fuera cuñada de Eugenia Martínez de Irujo también ha querido aprovechar el momento para agradecer las muestras de apoyo y cariño que ha recibido por parte de sus seguidores, quienes han estado al pendiente de ella, y también al equipo médico. “No puedo expresar lo agradecida que estoy por tener la oportunidad de seguir aquí y de disfrutar de mis seres queridos un tiempo más. A mis doctores y el equipo médico que me atendió, ¡¡mil gracias!! A todos los que me han enviado mensajes de cariño y apoyo… ¡También muchísimas gracias!”, ha dicho.

