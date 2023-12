Llega el momento de comprar vivienda: los precios pueden bajar hasta un 2% en 2024 para volver a subir en 2025

Un cartel de se vende en un portal del distrito de Arganzuela de Madrid. Carlos Luján / Europa Press.

Uno de cada cuatro españoles tiene la intención de comprar una vivienda, pero ha aplazado su adquisición debido a su elevado precio, que cerró noviembre en 2,027 euros el metro cuadrado de media, según idealista. El momento podría llegar el próximo año, ya que la mayoría de los analistas inmobiliarios prevén una bajada de precios de hasta un 2%, para volver a subir en 2025, por lo que recomiendan “aprovechar el momento para comprar”.

Entre los que esperan bajadas se encuentra Juan Moreno, analista de Bankinter, que vaticina que en 2024 podría producirse una “pequeña corrección” de los precios. A su juicio, “deberían tender a estancarse e incluso podrían caer ligeramente en 2024 un 2%. Si bien, de producirse esta corrección será coyuntural por el entorno de tipos de interés elevados”. Pronostica que a partir de 2025 “deberían volver a la senda del crecimiento, con un 1% de subida estimado”.

Esta visión es compartida por la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci) que pronostica que en las grandes ciudades el coste de los inmuebles se mantendrá debido a la gran demanda existente, “mientras que en el conjunto de España bajará alrededor de un 2%”.

Atribuye esta rebaja a la caída de las compraventas: “Caerán en la primera mitad de año, pero se recuperarán en el segundo semestre de la mano de la bajada de los tipos de interés. Algo lógico, ya que veníamos de épocas de récord”, pronostica Anna Puigdevall, tesorera de Fiabci España.

Lo mismo prevé Francesc Quintana, CEO de la agencia de intermediación inmobiliaria Vivendex, para quien, de cara al 2024, “probablemente se mantendrán los precios en los barrios de rentas más altas, pero en los de rentas más humildes sus propietarios no tendrán más remedio que ajustarlos si quieren dar salida a sus inmuebles”.

Por su parte, Pelayo Barroso, director nacional de Savills Research, considera que en la vivienda de segunda mano se producirá una estabilización de los precios y bajadas en aquellos mercados destinados a compradores más afectados por el empeoramiento del mercado hipotecario.

Hay que recordar que el volumen de hipotecas contratadas ha caído durante nueve meses consecutivos debido, entre otras causas, a la subida del interés medio de estos préstamos hipotecarios, que cerró octubre en el 3,32%, la cifra más alta de ocho años.

Previsiones al alza en algunos mercados

No todos los analistas son de la misma opinión, los hay que auguran subidas de precio, pero reconocen que, descontando la inflación que se espera para 2024, en términos reales supondría una bajada. Este es el caso de los de ING, para quienes los precios de la vivienda no solo no bajarán el año que viene, sino que pueden remontar hasta un 2%, no obstante “esta subida ajustada a la inflación supondrá una ligera corrección real de los precios”.

Un porcentaje de subida algo más alto pronostica Félix Lores, economista de BBVA Research, para quien las expectativas indican que el precio de la vivienda podrá seguir creciendo, ”aunque en términos reales es posible que la tasa de crecimiento todavía siga siendo negativa dados los niveles de inflación que se esperan para 2024″. Según su previsión, el precio podría crecer en torno al 3% respecto a 2023, una variación que en términos reales (descontando la inflación) se situaría en una caída del 0,6%.

También María Matos, directora de estudios de Fotocasa, vaticina subidas, pero solo en la primera parte del año. “Durante el primer trimestre de 2024 continuarán las subidas de precio aunque de forma más comedida que en 2023″. Sin embargo, a partir del segundo trimestre, “podríamos comenzar a ver fluctuaciones a la baja en algunas comunidades con menor demanda y menos atracción turística”.

Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria, se desmarca de la opinión mayoritaria y considera que los precios se mantendrán altos impulsados por la escasez de oferta de vivienda, sobre todo de obra nueva, lo que “continuará siendo un factor determinante en este mercado”.

Las mayores subidas se esperan en las grandes ciudades como Madrid. Así, a juicio de Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amedei), los precios en algunas zonas de la Comunidad de Madrid son “demasiado elevados” y “deberían bajar, al menos, un 10%”. Sin embargo, reconoce que podrían subir entre un 3% y un 5% el próximo año, lo que hará “muy difícil para una parte importante de la demanda el poder comprar una vivienda en los distritos centrales de Madrid capital, así como en municipios del área metropolitana como Móstoles, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz o Fuenlabrada”.

Uno de cada cuatro españoles tiene la intención de comprar una vivienda, pero su alto precio se lo impide. Eduardo Parra - Europa Press

¿Por qué no bajan más los precios?

El actual escenario del mercado inmobiliario es idóneo para que el precio de la vivienda baje: la demanda ha caído durante nueve meses consecutivos, el BCE ha estabilizado los tipos de interés en el 4,5% y proyecta bajarlos en 2024 y se prevé una desaceleración económica en la zona euro.

La confluencia de estas circunstancias han provocado en ocasiones anteriores un abaratamiento de los inmuebles de obra nueva y de segunda mano, pero en esta ocasión ha coincidido con otros factores que han imposibilitado estas bajadas. Entre ellos, el apetito de los inversores extranjeros por el inmobiliario español, la subida de los costes de construcción y, sobre todo, la escasez de oferta.

Así lo reconoce Félix Lores, para quien el principal factor que está impidiendo que el precio caiga “es la escasez de oferta, sobre todo en el caso de la vivienda nueva”.