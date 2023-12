La derecha y el PSOE se arrojan el discurso de Felipe VI mientras los socios del Gobierno lo califican de “decepcionante”

El rey Felipe VI ha hecho una encendida defensa de la Constitución en su mensaje de Nochebuena de 2023.

El discurso navideño del rey ha concitado los aplausos de la derecha y del PSOE, así como los habituales reproches de los partidos que apoyan en el Congreso al Gobierno de coalición. PP y Vox creen que sus palabras sirven de ariete contra la supuesta ruptura del orden constitucional por la ley de amnistía, mientras los socialistas entienden que el monarca llama a “preservar la Constitución” más allá de defenderla.

“Por parte del rey se hizo, además, mención a cómo para defender la Constitución no basta sólo con respetarla de manera más o menos nominal. Para preservar la Constitución hay que preservar los valores éticos y políticos que están en la base de los grandes consensos sociales”, ha señalado en la mañana de este 25 de diciembre la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

Y más allá de apostar por seguir trabajando en el marco de esa Constitución, los socialistas creen que la unidad de España se mantiene “gracias a cómo integra la diversidad”. “La diversidad de lenguas, de culturas, de instituciones. Esa unidad en la diversidad nos hace un país más fuerte y garantiza esa necesaria convivencia”, ha sostenido la dirigente del PSOE.

El partido de Pedro Sánchez, el último en sumarse a las reacciones al discurso del rey, ha compartido la preocupación manifestada por el jefe del Estado en relación con los “principales problemas” que afectan a muchos españoles, como el empleo, la sanidad, la educación, una jubilación digna y, en palabras del propio rey, los problemas de la “violencia inaceptable contra las mujeres y de la dificultad de acceso por parte de los jóvenes a la vivienda”.

“Todas estas cuestiones, de hecho, forman parte de nuestras prioridades en nuestro ideario político y están, por tanto, en la agenda de trabajo del actual gobierno de coalición. Compartimos también la consideración que hace el monarca de la Constitución como un marco idóneo para conservar, preservar la convivencia en nuestro país y garantizar el progreso de España”, ha apostillado Narbona.

En su mensaje de Navidad, el Rey Felipe VI ha defendido la vigencia de la Constitución como único garante de la convivencia y de un futuro con certidumbre para todos.



Fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad. https://t.co/eNUi8fI576 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 24, 2023

Tras estas palabras del monarca, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue de los primeros en reaccionar. El presidente popular puso en valor la defensa de “la vigencia de la Constitución como único garante de la convivencia y de un futuro con certidumbre para todos. Fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad”, esgrimió en la red social X.

Otros dirigentes del PP, como la secretaria general, Cuca Gamarra, fue más allá y remarcó los términos ”España y Constitución” para valorar que, “en el momento en el que existe un claro objetivo de desbordamiento de nuestra reglas comunes, S.M. el Rey ha sido rotundo en la defensa de la unidad de la sociedad española. Fuera de la Constitución no hay ley. Viva el Rey!”, apostilló.

Vox, a través de la misma red social, reprodujo una frase literal del discurso del monarca en la que dijo que “España seguirá adelante. Con determinación, con esperanza, lo haremos juntos; conscientes de nuestra realidad histórica y actual, de nuestra verdad como Nación. En ese camino estará siempre la Corona; no solo porque es mi deber como Rey, sino también porque es mi convicción”.

👑🇪🇸 Felipe VI:



"España seguirá adelante. Con determinación, con esperanza, lo haremos juntos; conscientes de nuestra realidad histórica y actual, de nuestra verdad como Nación. En ese camino estará siempre la Corona; no solo porque es mi deber como Rey, sino también porque es… pic.twitter.com/RTmhZlx1Hd — VOX 🇪🇸 (@vox_es) December 24, 2023

El hecho de recalcar estas palabras, haciendo alusión a la continuidad de la Corona, destacan en un momento en el que el apoyo a la figura del monarca se ha visto dañado por una parte de la derecha y, especialmente, de la extrema derecha, por el hecho de que el rey encargara a Pedro Sánchez formar gobierno tras le fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Sumar y Podemos lo tacha de “decepcionante”

Las valoraciones de PP, PSOE y Vox contrastan con la del resto de partidos a la izquierda del PSOE, como Sumar y Podemos, y de las formaciones nacionalistas e independentistas. Los de Yolanda Díaz e Ione Belarra han coincidido en tildar de “decepcionante” el discurso del monarca. ERC, Junts, PNV o BNG han afirmado sentirse excluidos e, incluso, que estas palabras fomentan la “discordia”.

“Apenas habló de los derechos sociales. Hizo una lectura muy restrictiva de la Constitución donde no se refirió a los problemas que preocupan a los españoles y españolas. No habló de que somos un país feminista y que en los últimos años se avanzó mucho en derechos para las mujeres. No habló de un tema fundamental como es el cambio climático”, ha opinado la portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois.

Te puede interesar: Podemos, sobre el discurso “político” del rey: “Buscaba el perdón de los ultras que hace poco estaban cabreados con él”

María Teresa Pérez, secretaria de Acción Institucional de Podemos, ha señalado que fue “un discurso político que buscaba el perdón de los ultras que hace poco estaban cabreados con él” y que lo enmarcó en “un españolismo que no reconoce la plurinacionalidad” de España.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que sus palabras “no han pensado” en los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos. “Va más centrado a PP, PSOE, y Vox incluso, pero es como si las discrepancias constitucionales, que donde las hay es en Euskadi y Cataluña, no hay nada que decir sobre los movimientos políticos que pudieran hacer esas discrepancias cuando se va a hablar durante todo el discurso de la Constitución”.

En este sentido, ha recordado que en el País Vasco, la Constitución no logró un apoyo masivo, pues solo la avaló el 30%. “Comparando con otros lugares del Estado, llamó poderosamente la atención. Cuando dice que fue un punto de encuentro y lugar mutuo, aprobado por todos, en Euskadi no, pues se vino a decir que había fallas y determinadas cosas que había que corregir, si es que entrábamos en ese consenso”, ha dicho.

En este sentido, ha echado por tierra el argumento de que la Constitución es una herramienta que “permite solucionar las graves crisis de los últimos años”, pues –en su opinión– “hubo una gran crisis que tiene que solucionar, que es la interna”, en alusión a los escándalos protagonizados por el emérito. Asimismo, en lo que al procés catalán afecta, “desde luego la a Constitución no ha demostrado flexibilidad ni saber dar los instrumentos necesarios para resolverlo de manera política el conflicto catalán”. Así, ha lamentado que la Carta Magna “se interpreta más como una llave de cierra, que como facilitadora porque en realidad parte de un texto que es flexible”, además de lamentar que “no hay una única nación”, como hizo referencia el monarca.

Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, se ha acordado de aquella aparición por sorpresa del rey el 3 de octubre de 2017 tras escuchar su mensaje de Nochebuena de este domingo. “Y la mejor muestra es que la derecha y la extrema derecha lo aplauden”. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha calificado como “irrelevante” y “contradictorio” el mensaje de Felipe VI. Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, cuestionó el discurso del monarca por ser “una toma de posición con los sectores más reaccionarios e inmovilistas del Estado”.