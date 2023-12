Podemos, sobre el discurso “político” del rey: “Buscaba el perdón de los ultras que hace poco estaban cabreados con él”

María Teresa Pérez, secretaria de Acción Institucional de Podemos. (Mateo Lanzuela/Europa Press)

Podemos ha sido uno de los partidos que más ha madrugado para valorar este 25 de diciembre el tradicional discurso de Nochebuena del rey Felipe VI, un “discurso político que buscaba el perdón de los ultras que hace poco estaban cabreados con él”. Así lo ha señalado María Teresa Pérez, secretaria de Acción Institucional de Podemos, además de afear que lo haya enmarcado en “un españolismo que no reconoce la plurinacionalidad” de España.

La dirigente morada, desde la sede del partido en Madrid, ha tachado al monarca de “hipócrita” por intentar dar “lecciones de democracia cuando la monarquía es sinónimo de desigualdad”. “Es lo único que representa”, ha dicho Pérez. También, cree que un “error de un calado tremendo” que el monarca crea “intocable” una Constitución que “no está sirviendo para proteger derechos y libertades de la ciudadanía”.

María Teresa Pérez ha alegado que la Carta Magna solo unirá a los españoles “cuando no sitúe una familia por encima de las demás y cuando se cumpla íntegramente”. “Como eso no ocurre, deberíamos plantearnos reformarla”. De hecho, considera que la ley de leyes se incumple “cuando tenemos un rey inviolable y no sujeto a responsabilidad alguna” y una “figura no elegida por el pueblo pero con todos los privilegios”.

El rey Felipe VI ha hecho una encendida defensa de la Constitución en su mensaje de Nochebuena de 2023.

Pérez ha abogado por un referéndum sobre la forma del Estado, recordando que, según las últimas encuestas, el 51% considera que este asunto debe someterse a referéndum. ”Cada vez más gente piensa que la defensa de público, de la justicia social, estarían mejor garantizadas en una república”, ha apostillado.

Entre los artículos la Carta Magna que no se cumplen, Pérez ha destacado el bloqueo del PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los de Alberto Núñez Feijóo llevan cinco años “secuestrando” el órgano de gobierno de los jueces, pero también opina que el PSOE es “cómplice” de ellos. Y es que, Pedro Sánchez “se equivoca siguiéndole el juego a una derecha cada vez más antidemocrática que solo marea la perdiz para seguir controlando” el CGPJ.

"Debemos respetar a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio", ha defendido el rey Felipe VI en su mensaje de Nochebuena de 2023.

Señala el problema del acceso a la vivienda

También, ha puesto el acento en que, aunque el rey “nunca ha tenido dificultades para pagar un alquiler”, el monarca hubiera mencionado el problema del acceso a la vivienda en España como una preocupación social para mucha gente. ”España vive una emergencia habitacional que tiene que ser atendida con más firmeza desde lo público”.

“Si la monarquía no sirve para nada, quizá tendríamos que poder elegir otra forma del estado”. “Cada vez más gente quiere que Felipe VI sea el último y que Leonor no llegue nunca a reinar, porque el pueblo español es un pueblo digno que no quiere ser súbdito de ningún rey”, ha añadido.

Además, señaló el hecho de que el jefe del Estado “no aboga por la paz”, ya que no pronunció “ni una sola palabra” referida “al genocidio de Israel en Palestina, ni a los niños y niñas asesinados por un estado criminal que ejecuta el exterminio”, secretaria de Acción Institucional de Podemos