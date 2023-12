El discurso de Navidad del rey Felipe VI en diez frases

Felipe VI ha pronunciado este 24 de diciembre su tradicional discurso de Nochebuena, grabado el viernes en el Palacio de la Zarzuela. “Como cada Nochebuena, tengo la oportunidad de felicitaros la Navidad y de transmitiros, junto a mi familia, nuestros mejores deseos. Es una tradición que me agrada mantener y que también me permite hacer llegar a vuestros hogares algunas reflexiones sobre nuestro presente y sobre los retos que se nos plantean como país”.

El eje no ha sido otro que la palabra Constitución, a la que se ha referido en 14 ocasiones. De nuestra carta magna, que este 2023 ha cumplido 45 años, ha hablado como del “mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles” y como “el mayor éxito político de nuestra reciente historia”. Gracias a ella, ha subrayado, “conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia; que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas”.

Te puede interesar: Por qué 2023 ha sido un año clave para la princesa Leonor: de la mayoría de edad al salto al Ejército

Repasamos el mensaje del rey de esta Navidad en 10 extractos:

1. “La Constitución es, sin duda, el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles”.

2. “Naturalmente, en España todo ciudadano tiene derecho a pensar, a expresarse y defender sus ideas con libertad y respeto a los demás. Pero la democracia también requiere unos consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido y que nos unen desde hace varias generaciones”.

3. La Constitución ha sido el mayor éxito político de nuestra reciente historia. (...) Gracias a ella conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia; que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas. (...) Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos. Porque no nos lo podemos permitir”.

4. Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad”.

5. “Hoy España es una sociedad fuerte, que ha demostrado muchas veces los valores que forjan nuestro sentido como comunidad política. Hemos sido solidarios con quienes han sufrido la adversidad; hemos tenido un comportamiento cívico ejemplar en la superación de la Covid; hemos demostrado coraje, dignidad y principios frente al terrorismo; y hemos expresado y sobre todo defendido nuestros valores constitucionales cuando estos han estado en cuestión o se han puesto en riesgo. Y todo ello, también lo hemos hecho juntos”.

6. “La razón última de nuestros éxitos y progresos en la historia reciente ha sido precisamente la unidad de nuestro país, (...) basada también en nuestra apertura al exterior con una profunda vocación iberoamericana y europea. Precisamente, España ha presidido el Consejo de la UE durante el último semestre, en el que se ha reforzado la unidad de Europa”.

7. “Debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio. Y finalmente debemos velar siempre por el buen nombre, la dignidad y el respeto a nuestro país”.

8. “España ha tenido a lo largo de su historia, durante siglos, la responsabilidad de influir en el rumbo de la Humanidad. Como también ha atravesado períodos de tragedia, silencio, aislamiento y dolor. Pero el pueblo español los ha superado siempre; ha conseguido sobreponerse, sabiendo elegir su camino con fortaleza y con el orgullo de los pueblos que son y quieren ser”.

La princesa Leonor y Felipe VI en el día de la jura de la Constitución de la heredera al trono. (Eduardo Parra/Europa Press)

9. “Deberíamos tomar mayor conciencia del gran país que tenemos, para así sentirlo más y cuidarlo entre todos. Así podremos cumplir mejor con la obligación de garantizar a las jóvenes generaciones el legado de una España unida, cohesionada, con voluntad de entendimiento, y sólida en sus convicciones democráticas, cívicas y morales; el legado de una España respetada, de una Nación querida, en la que puedan continuar desarrollando sus vidas de manera libre, de manera segura en un entorno de estabilidad y confianza”.

10. “España seguirá adelante. Con determinación, con esperanza, lo haremos juntos; conscientes de nuestra realidad histórica y actual, de nuestra verdad como Nación. En ese camino estará siempre la Corona; no solo porque es mi deber como Rey, sino también porque es mi convicción”.