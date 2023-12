El independentismo carga contra el discurso de Felipe VI: “Se lo podía haber ahorrado”

El rey Felipe VI ha hecho una encendida defensa de la Constitución en su mensaje de Nochebuena de 2023.

No es noticia que el independentismo critique el discurso del rey, como el dirigido este domingo, Nochuebuena, por Felipe VI, pero el ejercicio periodístico exige informar de todas las voces que reaccionan a un hecho relevante como lo son las palabras que el monarca dirigió a los españoles al cierre de un año política e institucionalmente complejo y en el que ERC o Junts per Catalunya han sido y son determinantes. Además, don Felipe y de forma inopinable volcó su pronunciamiento en un concepto que repitió hasta en 14 ocasiones: la Constitución.

“La Constitución ha sido el mayor éxito político de nuestra reciente historia. (...) Gracias a ella conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia; que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas. (...) Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos. (...) Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad”, dijo el rey.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha calificado como “irrelevante” y “contradictorio” el mensaje de Felipe VI. Se encontraba este lunes a primera hora en la tradicional ofrenda floral a la tumba de Francesc Macià, quien fuera presidente de la Generalitat republicana, en el día que se cumplen 90 años de su muerte. “Si alguien ha fomentado el germen de la discordia fue él con el discurso del 3 de octubre (...) Él habla de unidad, pero a golpe de toga y bastones”, ha opinado Turull, recordando la histórica comparecencia del rey en 2017, tras la celebración del referéndum ilegal.

Jordi Turull y Laura Borràs (Junts), este lunes, día de Navidad, durante la ofrenda floral a Francesc Macià. (Lorena Sopêna/Europa Press)

“Nos niega los derechos a los catalanes”

“A efectos del conjunto de Cataluña es absolutamente irrelevante. Se lo podría haber ahorrado”, ha concluido Turull. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, también se ha acordado de aquella aparición por sorpresa del rey en 2017 tras escuchar su mensaje de Nochebuena de este domingo. “Y la mejor muestra es que la derecha y la extrema derecha lo aplauden”, ha afirmado. Aragonès ha encabezado la ofrenda floral a Macià en el cementerio de Montjuïc de Barcelona. Se ha comprometido, junto a su govern, a ser “dignos continuadores” de la Cataluña por la que trabajó Macià.

También desde el independentismo y en el mismo lugar, Marta Garsaball, vicepresidenta de Òmnium Cultural, ha valorado que el discurso estuvo “muy alejado de los consensos mayoritarios de la sociedad catalana”. A su juicio, el monarca “niega toda una realidad nacional que se aleja mucho de su sacrosanta unidad de España”. “Demuestra un año más -ha continuado- un discurso muy alejado de los consensos mayoritarios de la sociedad catalana, apelaciones constantes a una Constitución que nos niega los derechos sistemáticamente al conjunto de catalanes y catalanas”.

Pedro Sánchez y Pere Aragonès, este jueves en Barcelona. (David Zorrakino/Europa Press)

Este domingo, Artur Mas, expresidente de la Generalitat, declara en una relevante entrevista a La vanguardia que “el proyecto independentista hoy no tiene las condiciones para salir adelante”. Muy crítico, afirma: “Con el desbarajuste que tiene el proyecto independentista ahora, no podemos castigar al país durante los próximos años escondiendo las incapacidades del independentismo y haciendo ver lo que no es, gesticulando excesivamente de cara a la galería”.