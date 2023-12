Hablamos con Jordi González: su nuevo programa y el pacto con Paolo Vasile

Jordi González en la presentación de RTVE Play. (HELENA MARGARIT CORTADELLAS / Infobae España)

Jordi González puede presumir de ser uno de esos rostros que se han convertido en sinónimo de la televisión. El catalán lleva toda la vida dedicado a la pequeña pantalla, lo que le ha permitido no solo tener un amplio curriculum, también convertirse en una cara muy popular que no pasa desapercibida. Hasta hace muy poco lo hacía en Mediaset España, donde trabajó hasta 2021.

Sin embargo, tras 18 de continuo en la cadena, ese año dijo adiós a la que era su casa para emprender una nueva etapa que le ha llevado hasta RTVE. En la pública se ha convertido en parte de la nueva estrategia para realzar sus contenidos, pues en los últimos meses han fichado a numerosos rostros conocidos para hacer sus programas más atractivos.

Sobre este cambio profesional, así como de lo mucho que vivió en el grupo de origen italiano ha hablado Jordi González en un encuentro en el que Infobae España estuvo presente.

Para demostrar lo a gusto que está ahora, Jordi comienza piropeando a su nueva empresa, en la que está “bien” y “contento”. “No había imaginado cerrar un ciclo profesional donde lo empecé, pero ha sucedido y me hace ilusión. Se trabaja muy bien en TVE, con otros métodos y otros medios que las privadas”. Si tuviera que ponerle una pega, solo una, sería que preferiría hacerlo siempre en directo porque cuando es grabado cree que “la diferencia es muy grande”.

Salida de Mediaset

Muchos recordarán la gran ausencia de Jordi tras Secret Story durante un año, una ‘desaparición’ que, según desvela, fue decisión suya. “Yo pacté con Paolo Vasile, cuando era el consejero delegado de Mediaset y mandaba todo, un año sabático, el año 2022. Me lo respetó, lo hice y lo cobré. Cuando terminó ese año, yo ya no tenía contrato con Mediaset, pero me había comprometido con Paolo para hablar a la vuelta. Al regresar, él ya se había ido y yo volvía a estar en el mercado. Mi compromiso personal era con Paolo, quería darle prioridad por ese pacto que habíamos tenido”.

El motivo de este año sabático no fue otro que poder descansar, pues desde que comenzó en televisión, en 1985, no había parado de trabajar, contaba. Y aunque en esos meses se imaginó viajando por Japón, cocinando o mejorando el inglés, al final “no hice nada de lo que tenía previsto. Se me pasó volando”.

El tiempo le ha dado la perspectiva suficiente para poder valorar cómo lo está haciendo la que antaño fue su cadena. “Veo Mediaset con la voluntad y la intención de reestilizar un modelo de televisión que ha conectado con mucha gente durante 15 años. ¿Cómo lo hace? Lo mejor que puede. Yo te aseguro que ningún programa de Mediaset empieza con la intención de cagarla... Todos llegan con la intención de quedarse años en la parrilla”.

“Están poco a poco trabajando y consiguiendo resultados y yo me alegro, porque es gente con la que yo he sacado los dientes durante 25 años. ¡Cómo no me voy a alegrar de que Ana Rosa gane un punto! Pues claro”.

2024 de trabajo

Sin duda, en TVE no le va nada mal, pues han renovado Lazos de sangre y, además, va a estar en un nuevo proyecto a partir de enero. “No sé si el de la franja de Corazón, pero te prometo que no tengo ni idea si va a ser al mediodía, por la tarde, o es El juego de la oca... Ya sé que no lo parece, pero es así. No lo sé todavía y no he firmado el contrato”.

Lo que sí se anima a contar es que le gustaría que “sea un programa en directo, de corte periodístico, debate...” y, si fuera con Anne Igartiburu, como se ha dicho, tampoco le importaría a pesar de que “hace 17 años que no hablo con Anne”.