Pilar Rubio: “Pablo Motos es el tío más generoso y humilde. Es mi referente”

Pilar Rubio. (RTVE)

Pilar Rubio es una de esas presentadoras que pueden presumir de haber pasado por todas las cadenas. Tras una larga etapa ligada a Antena 3, donde sigue siendo un rostro habitual gracias a El Hormiguero, donde es colaboradora desde 2014, la madrileña acaba de dar el salto a RTVE. La cadena pública ha confiado en ella para presentar una de sus nuevas apuestas, Make Up Stars, un concurso de maquillaje en el que ejerce de maestra de ceremonias y que está disfrutando a fondo.

El formato se ha estrenado este martes 19 de diciembre en la plataforma digital de TVE con la intención de ser uno de los éxitos de la cadena de cara a estas fiestas. De hecho, según ha contado Pilar en la presentación de los contenidos navideños de RTVE, donde Infobae España ha estado presente, han apostado por colgar los tres primeros capítulos de golpe para no dejar a los espectadores con la intriga.

Este proyecto, según ha contado, surgió como “una necesidad”. Pues hasta su llegada no había ningún talent de maquillaje en España. “Era una disciplina que todavía no se había tocado, ni como talent y como reality. Es una mezcla de las dos cosas, porque vemos todo lo que pasa dentro y fuera de lo que es el concurso”, ha contado. “Además, pensamos que era una buena apuesta, porque el maquillaje no solo habla del arte y de la técnica, sino también transmite emociones y creo que todo el mundo se puede sentir reflejado”.

Pilar Rubio. (RTVE)

Sobre cómo le llegó la propuesta, la mujer de Sergio Ramos ha contado que una de las cosas que le gustan es que es un formato digital que permite ir dirigido a un público más específico al que le gusta consumir contenido en las plataformas.

Y aunque está más que contenta con esta oportunidad, Pilar encuentra un ‘pero’, que no sea en directo, algo que no han tenido problemas en solventar: “Estoy muy cómoda en el directo y estoy muy acostumbrada al directo y de hecho este programa lo hemos grabado en falso directo. Realmente está pasando todo en este momento y prácticamente no tiene edición porque es un concurso. Necesitamos las reacciones reales. Me encuentro cómoda en los dos tipos de formatos, pero es verdad que al directo estoy acostumbrada desde que empecé en televisión”.

Pilar Rubio en 'Make Up Stars'. (RTVE)

Más proyectos

Con la mente puesta en que Make Up Stars tenga la mejor acogida posible, lo cierto es que la de Torrejón de Ardoz trabaja en más proyectos. El más constante es El Hormiguero, del que lleva formando parte desde 2014 y en el que seguirá participando. “El Hormiguero es mi casa, es mi familia y estoy allí ahora mismo. Creo que es bueno poder compaginar cosas, sobre todo si no tienes que estar a diario en un programa y puedes hacer otro tipo de formatos”.

Y es que, aunque no lo cuente, ha confesado que le llegan “muchas propuestas” de proyectos, pero no acepta todas. “Tengo las cosas claras, por lo menos hasta ahora, y es que me gusta que sean programas blancos y para toda la familia. Y si podemos aportar algo de conocimiento, mucho mejor. Que sean de conocimiento, entretenimiento, todo sano y todo bonito. Eso es lo que me gusta porque necesito disfrutar y pasármelo bien cuando estoy haciendo un programa”. Un buen filtro para saber si es para ella, de hecho, es que lo puedan ver sus hijos, quienes cuenta que ya han visto Make Up Stars porque a todos les “flipa” todo lo relacionado con el maquillaje.

Pilar Rubio, Pablo Motos y Karlos Arguiñano en "El Hormiguero". (Atresmedia)

La clave de su éxito, pues cabe recordar que lleva prácticamente desde la época de Sé lo que hicisteis... (2006) sin parar de trabajar es algo que ni ella misma sabría definir. Lo que sí tiene claro, según ha contado en la entrevista con este medio, es que su esfuerzo tiene mucho que ver. “Siempre intento centrarme en lo que estoy haciendo en ese momento, en el aquí y ahora. No me hago pájaros en la cabeza y no miro a largo plazo. Simplemente, digo ‘bueno, hoy tengo que hacer este proyecto, voy a intentar hacerlo lo mejor posible’”.

Además, Pilar intenta estar en un aprendizaje constante para no quedarse atrás. “Estoy formándome continuamente, aprendiendo idiomas para poder afortunadamente presentar en inglés e intentar estudiar constantemente. También intento ver otros programas para aprender y, sobre todo, escucho mucho. Tengo muy buenos jefes y tengo gente de la que puedo aprender”.

Y aunque ha trabajado con grandes nombres, Pilar no tardó ni un segundo en decir el nombre de aquella persona que más le ha aportado. “Yo tengo especial predilección por Pablo Motos. Es el tío más humilde, más generoso... Es muy buen compañero. Da siempre el máximo ejemplo, es el primero que llega y el último que se va. Es mi referente“.