Este ha sido el ‘emoji’ más utilizado en Tinder

Tinder, la plataforma líder de encuentro y citas, ha publicado su informe anual Year In Swipe 2023, revelando información fascinante sobre las conductas y preferencias de los usuarios a lo largo del último año. Los datos desvelan una evolución en la actitud hacia las relaciones y el uso de los emojis dentro de la aplicación, ofreciendo una ventana al manejo emocional y comunicativo de los solteros en la búsqueda del amor o la compañía.

El estudio desmitifica la presión social por encontrar un “felices para siempre”, mostrando que los usuarios en 2023 se enfocaron menos en el destino de sus interacciones y más en vivir el momento presente. Este giro hacia la experiencia inmediata se refleja en la presencia cada vez mayor de conversaciones que giran en torno al crecimiento personal y las conexiones significativas, en lugar de los desenlaces románticos tradicionales.

El Year In Swipe 2023 destaca la energía del main character, un concepto traído de las redes sociales que promueve vivir la vida de forma intensa y siendo protagonista de la propia historia. Según el informe, los usuarios de Tinder han abrazado esta filosofía, utilizando las citas como una forma de construir nuevas experiencias y enriquecer sus vidas con memorias valiosas.

Entusiasmo por la aventura

En esta nueva era de autoexploración y de relaciones sin etiquetas, sorprende el emoji que encabeza las conversaciones. Contrario a lo que se podría esperar, no se trata del corazón, la carita con ojos de corazón, ni siquiera la llamarada que suele simbolizar una chispa. El emoji Always On (🔛) ha conquistado el título del más usado en Tinder a nivel mundial durante 2023. Representa disposición y entusiasmo por la aventura, mostrando a los ‘matches’ que el usuario está abierto a nuevas experiencias y dispuesto a explorar lo que pueda surgir.

Resulta interesante cómo un símbolo tan simple como el 🔛 puede transmitir tanta información. Se convierte en una declaración de intenciones que aboga por la franqueza y el optimismo. La inclusión de este emoji en las biografías de los perfiles suele interpretarse como una invitación a la aventura y la espontaneidad, atributos altamente valorados en el universo del flirteo digital.

El informe también se adentra en otros aspectos, como las tendencias culturales y las causas sociales que han tomado relevancia entre los solteros de la aplicación. Este año, temas de bienestar emocional y salud mental han tenido un papel crucial, al igual que los compromisos individuales con causas ambientales y colectivas.

Las tendencias musicales, como siempre, acompañan y ayudan a definir los perfiles de los usuarios, con listas de canciones que capturan el espíritu de los tiempos y facilitan puntos de conexión musical entre potenciales parejas.

Así, el panorama de las citas online en 2023 refleja una búsqueda de autenticidad, aventura y personalidad. La popularidad del emoji 🔛 simboliza una nueva etapa en la que las citas no son solo un medio para encontrar pareja, sino una oportunidad para el autodescubrimiento y la celebración de la vida individual. Con estas tendencias emergentes, Tinder se establece una vez más como un termómetro social que capta y al mismo tiempo influencia la manera en que los jóvenes interactúan y se relacionan.